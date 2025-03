Inganna un’anziana con modi gentili, poi le ruba 5mila euro in gioielli

Con atteggiamento cordiale e rassicurante, una donna ha avvicinato un’anziana di quasi 90 anni mentre rientrava a casa. Fingendosi una vicina di casa residente nello stesso stabile di viale Duodo, si è offerta di accompagnarla, conquistando la sua fiducia.

L’ingresso in casa e il furto

Senza sospettare nulla, l’anziana ha aperto la porta alla sconosciuta, permettendole di entrare. La malvivente, con destrezza e senza farsi notare, ha iniziato a frugare nelle stanze, riuscendo a sottrarre gioielli in oro del valore di 5mila euro. Dopo il colpo, la truffatrice si è allontanata rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

La vittima sotto shock

L’anziana, sconvolta dall’accaduto, non ha reagito immediatamente. Solo nel pomeriggio, ripensando all’episodio, ha deciso di parlarne con il portinaio del complesso residenziale, che l’ha invitata a denunciare il furto ai carabinieri.

La testimonianza del portinaio

Il portinaio dell’edificio, identificato come A., ha raccontato: “Se avessi visto l’anziana rientrare con la sconosciuta, l’avrei fermata. Quando mi ha raccontato tutto nel pomeriggio, le ho consigliato subito di rivolgersi alle forze dell’ordine.”

Indagini in corso

I carabinieri di Udine stanno ora conducendo le indagini per identificare la responsabile del furto e recuperare la refurtiva. Al momento, gli investigatori non escludono che l’episodio possa essere collegato ad altre truffe simili avvenute in zona.

L’episodio riaccende l’allarme sulle truffe ai danni degli anziani, spesso presi di mira da criminali che sfruttano la loro buona fede. Le forze dell’ordine raccomandano di non far entrare sconosciuti in casa e di segnalare immediatamente qualsiasi comportamento sospetto.

