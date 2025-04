‘Vi scrivo da Dolina vicino Trieste’, la perla storica in esposizione fino al 5 maggio a Lubiana

La capitale slovena Lubiana ospita fino al 5 maggio una preziosa esposizione dedicata a Josip Pangerc, politico, imprenditore e artista legato al territorio di Dolina-San Dorligo della Valle. L’evento, intitolato “Vi scrivo da Dolina vicino Trieste”, offre uno sguardo unico su antichi documenti e reperti provenienti dalla Pieve di Sant’Ulderico e dalla Domus domini episcopi, testimoni di una storia millenaria e di un intreccio di culture, lingue e tradizioni che caratterizza l’odierno Friuli-Venezia Giulia.

Origini storiche e documenti preziosi

La Pieve di Sant’Ulderico, tra le più antiche della Diocesi triestina, è documentata già dal 1242. A rendere ancora più affascinante il percorso espositivo è la presenza della Domus domini episcopi, costruita prima del 1298 e in origine adibita a funzioni liturgiche, cerimonie di investitura feudale e attività giurisdizionali. In questi antichi luoghi si ritrovano documenti in diverse lingue, tra cui il glagolitico, il più antico alfabeto slavo conosciuto. La mostra evidenzia la rilevanza storica di questa struttura, nel tempo trasformata e arricchita di testimonianze uniche.

La figura di Josip Pangerc

Al centro dell’esposizione emerge la personalità di Josip Pangerc, che fu sindaco di Dolina-San Dorligo della Valle e deputato a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Cosmopolita e poliglotta (parlava sei lingue), Pangerc rappresenta un esempio di intellettuale lungimirante, capace di promuovere il dialogo fra comunità diverse. Oltre a eccellere come organista e imprenditore nel settore vitivinicolo, favorì la realizzazione di strutture scolastiche e di un importante centro idrotermale, contribuendo significativamente allo sviluppo locale.

Il sostegno del Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene con convinzione questa iniziativa culturale, ritenendola un’occasione preziosa per promuovere la conoscenza di luoghi e patrimoni spesso poco noti. “La Regione è particolarmente orgogliosa che la collezione dedicata a Josip Pangerc e agli antichi tesori del nostro territorio trovi spazio in una grande capitale europea come Lubiana – ha dichiarato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti –. È un’opportunità per far scoprire al pubblico internazionale la ricchezza culturale di Dolina-San Dorligo della Valle e, più in generale, del Friuli-Venezia Giulia”.

La Domus domini episcopi e il futuro restauro

La storica Domus domini episcopi, proprietà della famiglia Pangerc fin dal 1600, è oggi al centro di un importante progetto di restauro, reso possibile anche dai finanziamenti regionali. La struttura, collocata in un sistema di fortificazioni medievali, testimonia l’antica funzione signorile e la lunga tradizione spirituale della zona, portando alla luce ulteriori spunti di ricerca archeologica.

Un invito a scoprire il territorio

Visitare la mostra “Vi scrivo da Dolina vicino Trieste” al Museo nazionale di Lubiana significa ripercorrere le origini del Friuli-Venezia Giulia e apprezzare un patrimonio culturale che merita di essere esplorato direttamente sul territorio. L’auspicio degli organizzatori è che l’evento invogli i visitatori a raggiungere Dolina-San Dorligo della Valle, dove è possibile ammirare le bellezze paesaggistiche, approfondire le vicende storiche e comprendere il valore di un luogo che da sempre funge da crocevia fra Italia e Slovenia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook