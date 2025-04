Udine accende i riflettori sull’Asia: torna il Far East Film Festival

Dal 24 aprile al 2 maggio 2025, Udine si prepara ad accogliere la 27ª edizione del Far East Film Festival (FEFF), la più importante rassegna di cinema asiatico nel mondo occidentale. Un evento imperdibile per gli appassionati, con proiezioni al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e al Cinema Visionario, e una selezione che fonde intrattenimento e riflessione sul presente.

75 film da 11 paesi: tra anteprime e grandi temi

In programma 75 titoli, di cui 48 in concorso e 27 fuori concorso, provenienti da 11 paesi asiatici: dalla Cina al Giappone, dalla Corea del Sud alle Filippine. Di questi, 7 saranno world premiere, 15 anteprime internazionali, 20 europee e 19 italiane. Il festival darà voce al cinema popolare, sempre più attento a temi sociali e culturali.

Tra i film più attesi spicca “Green wave”, che aprirà il festival parlando di resistenza alle logiche competitive. Seguono titoli come “Upstream”, sulla gig economy, e “Her Story” e “Like a Rolling Stone”, incentrati sulla parità di genere. Le Filippine alzeranno il velo sulla criminalizzazione dell’aborto, mentre la Corea darà spazio agli emarginati sociali.

Oltre il cinema: incontri, giornalismo e industria

Il FEFF è anche un momento di incontro e formazione. In programma ci saranno incontri con le star, tavole rotonde, Focus Asia per i professionisti del settore, e Bambù, rassegna dedicata al giornalismo orientale. Torna anche il FEFF Campus, la scuola per giovani giornalisti asiatici ed europei, che vivranno il festival dietro le quinte, a contatto con i protagonisti.

Mostri, manga e folklore: la mostra di Casa Cavazzini

Dal 26 aprile al 30 agosto, Casa Cavazzini ospiterà “Mondo Mizuki, mondo yokai”, una mostra dedicata all’iconico Shigeru Mizuki, maestro del manga e delle creature della mitologia giapponese. In esposizione 100 opere originali tra tavole, riviste e video. I yokai animeranno anche la sezione “Yokai e altri mostri”, con 12 film dedicati a mostri come Krasue, Mananang-gal e il celebre vampiro cinese Jiangshi.

Giurie e premi: a decidere sarà anche il pubblico

Il Gelso d’Oro, d’Argento e di Cristallo saranno assegnati dal pubblico, mentre due giurie specializzate premieranno la migliore opera prima e la miglior sceneggiatura. Tra i nomi noti della giuria: l’attrice e influencer Megumi, la programmatrice del Sundance Kim Yutani, lo sceneggiatore Massimo Gaudioso e il regista Francesco Munzi.

FEFF anche online grazie a MYmovies

Anche chi non sarà a Udine potrà vivere il festival da casa: grazie alla collaborazione con MYmovies, saranno 22 i film visibili in streaming, selezionati con cura dalle case di distribuzione asiatiche.

Un premio alla carriera a Sylvia Chang

L’edizione 2025 sarà anche l’occasione per celebrare una leggenda del cinema asiatico: la taiwanese Sylvia Chang, attrice, regista ed ex cantante, riceverà il prestigioso Gelso d’Oro alla carriera, a coronamento di una carriera poliedrica

