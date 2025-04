Truffa criptovalute Gorizia-Trieste: broker ruba 150mila euro

Un falso broker ha truffato due uomini per oltre 150mila euro, facendo leva sulla promessa di facili guadagni nel mercato delle criptovalute. Le vittime, genero e suocero, residenti rispettivamente a Gorizia e a Trieste, si sono rivolte ai Carabinieri di Borgo San Sergio denunciando il raggiro. L’episodio si colloca al secondo posto tra le truffe più ingenti degli ultimi due anni in Friuli-Venezia Giulia.

Il modus operandi del truffatore

Il presunto professionista, che si sarebbe presentato con il nome di Massimiliano, ha costruito una trappola basata su finti investimenti cripto. Con una parlantina convincente e una finta aura da esperto, ha convinto le vittime a effettuare una serie di bonifici, prospettando guadagni sicuri e immediati. Dopo aver ricevuto il denaro, è scomparso nel nulla, lasciando solo amaro e senso di colpa nei truffati.

Una scia di truffe nella regione

L’episodio si inserisce in una serie di raggiri recenti che stanno preoccupando le forze dell’ordine. In via Combi, un altro anziano è stato raggirato e ha effettuato un bonifico da quasi 48mila euro. In vicolo Ospedale Militare, un ladro è riuscito a sottrarre 30mila euro in oro, ma è stato fortunatamente messo in fuga da alcuni passanti. La popolazione più vulnerabile, come anziani o persone sole, resta il bersaglio preferito.

Le indagini e la risposta delle forze dell’ordine

I Carabinieri hanno avviato un’indagine per risalire al responsabile, raccogliendo tutti gli elementi utili per rintracciarlo. Parallelamente, l’Arma ribadisce l’importanza della prevenzione: è sempre più difficile fermare questi truffatori una volta fuggiti, ma educare i cittadini può davvero fare la differenza.

Campagne di sensibilizzazione e incontri pubblici

Per contrastare il fenomeno, i Carabinieri stanno intensificando l’attività di informazione sul territorio. Sono previsti incontri nelle biblioteche cittadine e una campagna di sensibilizzazione condotta insieme a Illy Caffè. Inoltre, Unicredit e Cisl organizzeranno un incontro pubblico presso la sede di piazza Dalmazia, per fornire consigli utili su come riconoscere e difendersi dalle truffe.

La collaborazione tra pubblico e privato

Sempre più istituzioni e aziende private si stanno mobilitando per informare e proteggere la cittadinanza. Le truffe stanno diventando sempre più sofisticate e frequenti, e solo una rete di collaborazione attiva tra forze dell’ordine, enti pubblici e privati può rappresentare un argine concreto.

