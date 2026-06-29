Servola, firmato il decreto: 200 milioni per il futuro del Porto di Trieste

Lo sblocco dei fondi per il progetto di Servola diventa una leva strategica per il futuro del Porto di Trieste e dell’intero sistema logistico del Friuli-Venezia Giulia. Con la firma del decreto da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, avvenuta venerdì 26 giugno, vengono garantite risorse per circa 200 milioni di euro destinate alle infrastrutture regionali.

La notizia, arrivata alla vigilia del fine settimana, assume un peso rilevante per Trieste e per il posizionamento del porto nello scenario nazionale e internazionale. Il provvedimento offre infatti certezza finanziaria a un intervento considerato decisivo per rafforzare la competitività dello scalo giuliano e della piattaforma logistica del Nord Adriatico.

La firma del decreto e lo sblocco delle risorse

Il decreto firmato dal titolare del Mef consente di liberare le risorse destinate al progetto di Servola, per un valore complessivo pari a circa 200 milioni di euro. Si tratta di fondi attesi per dare continuità agli interventi programmati e per sostenere lo sviluppo infrastrutturale legato al Porto di Trieste.

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha definito la firma una notizia di “grande importanza” per la regione e per l’intero sistema logistico nazionale, rivolgendo un ringraziamento al ministro Giorgetti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il lavoro svolto. Un riconoscimento è stato espresso anche al ministro Matteo Salvini e al Ministero dei Trasporti per il raggiungimento dell’obiettivo.

Trieste rafforza il suo ruolo nei traffici internazionali

Secondo Fedriga, il provvedimento permette di imprimere un nuovo slancio allo sviluppo di Trieste, del Friuli-Venezia Giulia e dell’intera piattaforma logistica regionale. Il porto giuliano, già oggi uno degli snodi più importanti per i traffici internazionali, potrà contare su nuove certezze per consolidare il proprio ruolo di collegamento tra Europa, Mediterraneo e mercati dell’Est.

La posizione geografica di Trieste rappresenta da tempo un vantaggio competitivo per il sistema regionale. Lo sblocco dei fondi per Servola si inserisce in questa prospettiva: non solo un intervento infrastrutturale, ma un tassello di una strategia più ampia che punta a rafforzare le connessioni, migliorare l’efficienza logistica e attrarre nuovi investimenti.

Collaborazione tra Governo, Regione e Autorità portuale

Il risultato, ha sottolineato il governatore, è frutto di una collaborazione istituzionale tra Governo, Regione e Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale. Una sinergia che, nelle intenzioni dell’amministrazione regionale, dovrà tradursi in maggiore solidità per i progetti già programmati e in nuove opportunità per l’economia del territorio.

La disponibilità delle risorse garantisce infatti continuità a interventi ritenuti strategici per il futuro del Porto di Trieste. In un contesto internazionale in cui la logistica è sempre più centrale per la competitività dei territori, poter contare su investimenti certi diventa un elemento fondamentale per programmare lo sviluppo nel medio e lungo periodo.

Ricadute per imprese, lavoro e sistema regionale

Lo sblocco dei circa 200 milioni di euro non riguarda solo le opere portuali, ma può generare ricadute positive sull’intero tessuto economico del Friuli-Venezia Giulia. Infrastrutture più efficienti significano maggiore capacità di movimentazione, più attrattività per gli operatori logistici e nuove opportunità per le imprese che lavorano lungo la filiera del trasporto, della cantieristica, dei servizi e dell’industria.

Fedriga ha evidenziato come il provvedimento crei le condizioni per rendere ancora più competitivo il sistema portuale e infrastrutturale regionale, con effetti attesi su economia, imprese e occupazione. Per Trieste, la partita di Servola rappresenta quindi un passaggio cruciale in una fase in cui il porto continua a essere considerato uno degli asset strategici del Friuli-Venezia Giulia.

Servola come tassello dello sviluppo futuro

La firma del decreto apre ora una fase operativa nella quale le risorse potranno sostenere concretamente i progetti di sviluppo previsti. L’obiettivo è rafforzare l’integrazione del Porto di Trieste con la rete infrastrutturale regionale, nazionale ed europea, valorizzando la funzione dello scalo come porta d’accesso dell’Europa verso il Mediterraneo e i mercati orientali.

Per il Friuli-Venezia Giulia si tratta di una conferma del ruolo centrale della logistica nelle politiche di crescita. Lo sblocco dei fondi per Servola non è soltanto una buona notizia amministrativa, ma un segnale politico ed economico: Trieste e il suo porto restano al centro delle strategie infrastrutturali del Paese.

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