Assestamento estivo: 114,9 milioni per ospedali, agricoltura e infrastrutture in FVG

Nuove risorse per 114,9 milioni di euro entrano nell’Assestamento estivo di bilancio del Friuli-Venezia Giulia. La Giunta regionale ha approvato una serie di emendamenti alla manovra, destinati a rafforzare gli investimenti in settori considerati centrali per lo sviluppo del territorio: sanità, agricoltura, infrastrutture, scuola, cultura, sport e prevenzione del rischio idrogeologico.

Il provvedimento approderà all’esame dell’Aula nella seconda metà di luglio, portando con sé un pacchetto di interventi che, nelle intenzioni dell’Amministrazione regionale, punta a consolidare crescita, sostenibilità e coesione sociale.

A illustrare il quadro è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha parlato di una “manovra irrobustita” da nuove disponibilità finanziarie, con interventi strategici per “lo sviluppo e la tutela del territorio”.

Sanità e agricoltura al centro degli stanziamenti

La quota più rilevante riguarda il settore sanitario. Sono infatti previsti 70 milioni di euro per le infrastrutture ospedaliere, una voce che rappresenta il cuore dell’intervento finanziario e conferma il peso della sanità nella programmazione regionale.

Un altro capitolo significativo riguarda il comparto agricolo, con 24 milioni di euro destinati al programma PAC. Le risorse puntano a sostenere un settore fondamentale per l’economia e l’identità del Friuli-Venezia Giulia, accompagnando imprese e territori in una fase in cui competitività, sostenibilità e capacità di investimento restano elementi decisivi.

All’interno delle misure per le risorse agroalimentari, la Regione ha previsto anche un’attenzione specifica per alcune realtà storiche del territorio. Sono infatti inseriti contributi straordinari per il 60° anniversario del Consorzio Apicoltori di Udine e per il 50° anniversario del Consorzio Vini Doc Aquileia, due realtà che rappresentano filiere radicate e riconoscibili del sistema produttivo regionale.

Interporto di Pordenone e ponti: fondi per logistica e viabilità

La manovra guarda anche alla competitività infrastrutturale. Tra gli interventi principali figurano 8 milioni di euro per la realizzazione di un’infrastruttura destinata a ospitare un magazzino per lo stoccaggio e la logistica dell’Interporto di Pordenone.

Si tratta di un investimento orientato a rafforzare la funzione logistica del territorio pordenonese e, più in generale, del sistema regionale dei trasporti e delle merci. In un contesto economico in cui la rapidità e l’efficienza delle connessioni sono fattori sempre più determinanti, il potenziamento dell’Interporto assume un ruolo strategico.

Accanto a questo intervento sono previsti 1,4 milioni di euro per la messa in sicurezza dei ponti, come supporto ai Comuni nella manutenzione delle arterie viarie di competenza. Una misura che risponde alla necessità di garantire collegamenti più sicuri e infrastrutture locali adeguate, soprattutto nei territori dove la manutenzione rappresenta una voce onerosa per gli enti municipali.

Tre milioni per l’accesso al nuovo campus di Gorizia

Sul fronte scolastico e universitario, l’Assestamento prevede 3 milioni di euro a favore del Comune di Gorizia per la viabilità di accesso al nuovo campus. L’intervento viene considerato necessario per consentire il regolare avvio delle attività didattiche nella nuova sede.

La misura assume particolare rilievo in una città che negli ultimi anni ha visto crescere la propria centralità anche sul piano culturale e formativo. Il miglioramento dell’accessibilità al campus rappresenta infatti un tassello essenziale per rendere funzionale la nuova struttura e accompagnarne l’entrata a regime.

Sport e cultura: fondi per campi di Serie D e Foiba di Basovizza

L’Assestamento estivo interviene anche nei settori dello sport e della cultura. Per quanto riguarda lo sport, sono state previste risorse finalizzate all’adeguamento dei campi sportivi delle società Brian Lignano e LME di Mortegliano, impegnate nel calcio di Serie D.

Sul versante culturale, la manovra destina 2,4 milioni di euro alla Foiba di Basovizza per il completamento degli interventi di ampliamento dell’area divulgativa ed espositiva. L’operazione sarà condotta di concerto con il Ministero, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il Monumento nazionale e rafforzarne la funzione di luogo della memoria, della conoscenza e della divulgazione storica.

Rischio idrogeologico e dragaggi, nuovi fondi per la prevenzione

Un altro capitolo centrale riguarda la sicurezza del territorio. La Regione prevede infatti 4 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, confermando la prevenzione e la difesa del suolo tra le priorità della programmazione pubblica.

A queste risorse si aggiungono 500mila euro specificamente destinati alle operazioni di dragaggio, interventi importanti per la gestione dei corsi d’acqua, la sicurezza idraulica e la tutela delle aree più esposte.

Nel complesso, il pacchetto di emendamenti approvato dalla Giunta delinea un Assestamento estivo costruito su più direttrici: potenziamento dei servizi strategici, sostegno ai comparti produttivi, manutenzione delle infrastrutture, valorizzazione della memoria e maggiore attenzione alla fragilità del territorio.

Una manovra orientata a crescita e coesione

Con i nuovi 114,9 milioni di euro, l’Assestamento estivo si configura come uno degli strumenti principali con cui la Regione intende accompagnare la seconda parte dell’anno. L’approdo in Aula, previsto nella seconda metà di luglio, rappresenterà il passaggio decisivo per trasformare gli stanziamenti in misure operative.

La manovra mette insieme interventi molto diversi tra loro, ma uniti da un obiettivo comune: sostenere lo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia attraverso investimenti capaci di incidere su servizi pubblici, imprese, mobilità, formazione, sicurezza e identità territoriale.

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