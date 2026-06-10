Regione Fvg, assestamento di bilancio di luglio 2026 in arrivo: ecco dove andranno le risorse

La Regione Friuli-Venezia Giulia avvia il percorso verso l’assestamento di bilancio di luglio 2026, una manovra che si preannuncia strategica per sostenere il tessuto economico, rafforzare gli investimenti pubblici e dare risposte concrete alle esigenze emergenti del territorio. Al centro del confronto avviato in Giunta regionale figurano nuove risorse per l’accesso al credito delle imprese, il sostegno alle energie rinnovabili, gli interventi per la sicurezza, le infrastrutture viarie, l’edilizia scolastica e la sanità.

Primo via libera politico alla manovra estiva

La discussione sull’assestamento di bilancio è entrata nel vivo con il primo confronto avvenuto il 9 giugno all’interno dell’Esecutivo regionale. Si tratta di uno degli appuntamenti finanziari più importanti dell’anno, attraverso il quale la Regione aggiorna e rafforza le proprie politiche di spesa alla luce delle nuove esigenze emerse nel corso dell’esercizio.

A sottolinearne l’importanza è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha definito l’assestamento di luglio come “un momento strategico per rafforzare in modo rilevante le politiche di spesa dell’Amministrazione regionale, dando risposta ai fabbisogni e alle necessità più attuali del territorio”.

L’obiettivo è quello di intervenire in modo mirato in un contesto economico che continua a essere caratterizzato da incertezze internazionali, tensioni geopolitiche e rallentamenti che incidono sulla capacità di investimento di imprese e famiglie.

Più liquidità per le imprese e sostegno all’agricoltura

Uno dei pilastri della manovra riguarda il mondo produttivo. La Regione intende infatti rafforzare gli strumenti di accesso al credito per garantire maggiore liquidità alle aziende del Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, l’assestamento prevede il potenziamento del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie), uno degli strumenti storicamente più utilizzati per sostenere gli investimenti delle imprese regionali. A questo si aggiunge il rafforzamento del Fondo speciale agricoltura, destinato a supportare il comparto agricolo in una fase particolarmente delicata per il settore.

Secondo quanto illustrato dall’assessore Zilli, la manovra comprenderà anche iniziative specifiche rivolte al settore degli elettrodomestici e alla filiera del bianco, comparto che rappresenta una realtà produttiva di rilievo per il territorio regionale e che negli ultimi anni ha affrontato importanti sfide industriali e di mercato.

Fotovoltaico e comunità energetiche tra le priorità

Ampio spazio viene riservato anche alla transizione energetica. La Regione conferma infatti la volontà di proseguire nel sostegno alle fonti energetiche rinnovabili (Fer) attraverso il finanziamento degli strumenti già attivati negli ultimi anni.

Tra le misure previste figurano nuovi stanziamenti per il fondo dedicato all’installazione di impianti fotovoltaici sulle abitazioni private, oltre al supporto alle Comunità energetiche regionali, considerate un elemento chiave per favorire l’autoproduzione e la condivisione dell’energia sul territorio.

L’obiettivo è accelerare il percorso verso una maggiore autonomia energetica e contribuire alla riduzione dei costi per cittadini, imprese ed enti locali.

Nuove risorse per scuole, sicurezza e viabilità

Tra gli interventi più attesi figurano anche quelli destinati alle infrastrutture pubbliche.

La bozza della manovra prevede infatti ulteriori finanziamenti per l’edilizia scolastica, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza degli edifici destinati all’istruzione.

Previsti inoltre nuovi stanziamenti per le spese di investimento degli enti pubblici, oltre a risorse dedicate agli interventi in materia di sicurezza e alle infrastrutture viarie regionali, settori considerati fondamentali per sostenere la competitività e la qualità della vita del territorio.

Confermati gli investimenti su sanità e rischio idrogeologico

L’assestamento conferma inoltre alcune delle linee strategiche già perseguite dalla Giunta regionale negli ultimi anni.

Restano infatti prioritari gli interventi per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico, tema particolarmente rilevante per un territorio spesso esposto a fenomeni meteorologici estremi.

Accanto a questo, proseguiranno gli investimenti destinati all’efficientamento energetico e al sistema sanitario regionale, con nuove risorse per sostenere l’ammodernamento delle strutture e il miglioramento dei servizi ai cittadini.

Turismo, cultura e sport al centro della promozione del territorio

Nella manovra trovano spazio anche i settori legati alla valorizzazione dell’immagine del Friuli-Venezia Giulia.

La Regione conferma infatti il proprio impegno nella promozione del territorio attraverso investimenti dedicati a turismo, cultura e sport, comparti considerati strategici sia sotto il profilo economico sia per la capacità di attrarre visitatori e generare sviluppo locale.

Ora l’esame della Giunta e del Consiglio regionale

Il percorso dell’assestamento è appena iniziato. Dopo il confronto preliminare all’interno dell’Esecutivo, il testo della manovra dovrà essere approvato formalmente dalla Giunta regionale per poi passare all’esame del Consiglio regionale.

Sarà in quella sede che verranno definiti nel dettaglio gli stanziamenti e le singole misure contenute nell’assestamento di luglio 2026, destinato a rappresentare uno dei principali strumenti finanziari con cui la Regione intende affrontare le sfide economiche e sociali della seconda parte dell’anno.

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