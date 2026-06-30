Caldo record e blackout in Friuli-Venezia Giulia: perché è saltata la corrente in diverse città

L’ondata di caldo eccezionale che sta interessando il Friuli-Venezia Giulia ha provocato una serie di blackout in diverse località della regione. Nelle ultime ore le interruzioni della fornitura di energia elettrica hanno interessato Lignano Sabbiadoro, Latisana, Udine e Grado, causando disagi a cittadini e attività. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, ha chiarito le cause dei disservizi registrati nella località balneare.

Temperature record alla base dei guasti

Secondo quanto spiegato dall’azienda, il problema principale ha riguardato una linea di media tensione. La causa, precisa E-Distribuzione, non è riconducibile all’aumento dei consumi elettrici, bensì alle temperature eccezionalmente elevate di questi giorni.

Il caldo intenso impedisce infatti ai cavi interrati di disperdere correttamente il calore, sottoponendo i materiali isolanti a condizioni operative particolarmente gravose e aumentando il rischio di guasti sulla rete.

Ripristino della corrente in tempi rapidi

Il centro operativo di E-Distribuzione è intervenuto da remoto attraverso i sistemi di telecontrollo, riuscendo a ripristinare l’energia elettrica in circa dieci minuti per la maggior parte degli utenti coinvolti.

Per le utenze rimaste senza corrente è stato invece necessario l’intervento diretto delle squadre tecniche sul posto, con il completo ripristino della fornitura nell’arco di circa un’ora e mezza.

Successivamente si è verificato anche un secondo guasto, questa volta sulla rete di bassa tensione, che ha interessato alcune vie della zona di Sabbiadoro. Anche in questo caso i tecnici sono riusciti a risolvere il problema in poco più di un’ora e mezza.

Investimenti da oltre 7 milioni di euro

Per rafforzare la rete elettrica della località balneare, E-Distribuzione ricorda di aver avviato un piano di investimenti superiore ai 7 milioni di euro.

Il progetto prevede il potenziamento di oltre 40 chilometri di rete di media tensione in cavo interrato, la realizzazione di nuove linee per aumentare la ridondanza del sistema e l’ammodernamento di circa 30 cabine secondarie, dotate di sistemi avanzati di telecontrollo e automazione.

Una parte consistente degli interventi è stata completata prima dell’inizio della stagione turistica, interessando in particolare le dorsali che alimentano Sabbiadoro, Pineta, lo stadio, il Luna Park e le principali aree frequentate dai turisti.

Attivo il “Piano spiagge” per l’estate

In vista del periodo di maggiore afflusso turistico tra luglio e agosto, E-Distribuzione ha inoltre attivato il cosiddetto “Piano spiagge”, concordato con l’amministrazione comunale.

Il servizio prevede la presenza quotidiana di squadre dedicate sul territorio dal pomeriggio fino alle 23, con l’obiettivo di intervenire più rapidamente in caso di nuovi guasti durante le ore di maggiore presenza di residenti e turisti.

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