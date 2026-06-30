Equitazione protagonista a Villa Manin con “La Notte dei Campioni” del FVG

Una serata dedicata allo sport, al talento e ai valori dell’equitazione. Villa Manin di Passariano ha ospitato ieri, lunedì 29 giugno, “La Notte dei Campioni”, l’evento organizzato dal Comitato regionale Fise per celebrare gli oltre 200 atleti agonisti del Friuli-Venezia Giulia che si sono distinti nei campionati 2025 nazionali ed europei e nelle convocazioni per competizioni internazionali.

Alla cerimonia è intervenuto il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, insieme al vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil. Presenti anche l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il presidente federale e vicepresidente del Coni nazionale Marco Di Paola, il presidente del Coni Fvg Andrea Marcon e il presidente regionale Fise Valerio Pontarolo.

Equitazione, uno sport che insegna responsabilità e gioco di squadra

Nel suo intervento, Fedriga ha sottolineato il valore educativo dell’equitazione, definendola una disciplina capace di insegnare qualcosa che va oltre la competizione sportiva. «È uno dei pochi sport, se non l’unico, che insegna a non prendersi cura solo di sé stessi ma anche del cavallo: si vince in due e si dipende l’uno dall’altro», ha affermato il governatore.

Il messaggio centrale della serata è stato proprio questo: l’atleta e il cavallo formano una squadra, costruita su fiducia, rispetto, sacrificio e responsabilità. Valori che, secondo Fedriga, rappresentano anche il senso più profondo del marchio Io sono Friuli-Venezia Giulia, cioè la capacità di presentarsi «compatti e uniti» nelle competizioni e nei contesti internazionali.

Oltre 57 circoli equestri e tremila iscritti

La “Notte dei Campioni” è stata anche l’occasione per evidenziare la crescita e la solidità del movimento equestre regionale. In Friuli-Venezia Giulia oggi si contano 57 circoli affiliati, circa 1.500 cavalli e 3mila iscritti distribuiti su tutto il territorio.

Le discipline praticate comprendono salto ostacoli, dressage, completo, reining, volteggio ed endurance. Proprio nell’endurance, il Friuli-Venezia Giulia si conferma tra le realtà di riferimento a livello nazionale, con risultati che collocano la regione ai vertici italiani.

Anzil: «La Regione investe in impianti e manifestazioni sportive»

Il vicegovernatore Mario Anzil ha ribadito il sostegno dell’Amministrazione regionale allo sport equestre, ricordando l’impegno della Regione sia sul fronte delle manifestazioni sia su quello del potenziamento degli impianti.

Per Anzil, investire nelle strutture sportive significa creare le condizioni perché i giovani possano avvicinarsi a una disciplina «antica e affascinante», capace di generare un rapporto speciale tra atleta e cavallo. Un legame da cui nascono rispetto, responsabilità e fiducia, qualità utili non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana.

Il valore dello sport nella formazione dei cittadini

Fedriga ha poi allargato il ragionamento al ruolo dello sport nella crescita personale dei giovani. «Lo sport è molto più di una competizione o della celebrazione di un campione», ha spiegato, richiamando valori come il sacrificio, la capacità di accettare il fallimento e la forza di rialzarsi.

Secondo il governatore, questi elementi non formano soltanto uno sportivo, ma contribuiscono a costruire cittadini più forti e consapevoli. Un messaggio particolarmente rivolto ai giovani, in un tempo in cui, ha osservato Fedriga, viene spesso raccontata «la scorciatoia del successo facile», mentre la vita richiede impegno costante e dedizione.

Il terzo posto alla Coppa del Presidente tra i risultati più importanti

Durante la serata sono stati ricordati anche i risultati più rilevanti ottenuti nel 2026. Tra questi spicca il terzo posto assoluto conquistato dalla rappresentativa regionale alla Coppa del Presidente, prestigioso trofeo nazionale di salto ostacoli a squadre che si svolge ogni anno a Piazza di Siena, a Roma.

Il Friuli-Venezia Giulia è salito sul podio alle spalle di Veneto e Lombardia, ottenendo inoltre un quinto posto nella categoria pony. Entrambi i risultati sono stati coordinati dal capo équipe Gianluca Palmizi.

Gli atleti premiati hanno ricevuto il riconoscimento da Fedriga insieme alla campionessa olimpica Mara Navarria e a Giulia Martinengo Marquet, amazzone originaria di Palmanova e tra le protagoniste più brillanti del panorama internazionale.

Villa Manin celebra i campioni dell’equitazione regionale

La cornice di Villa Manin ha dato ulteriore valore simbolico a una serata pensata per riconoscere l’impegno di atleti, tecnici, allenatori, dirigenti e famiglie. La Notte dei Campioni non ha celebrato soltanto i risultati sportivi, ma anche un movimento che continua a crescere e a rappresentare il Friuli-Venezia Giulia nelle competizioni nazionali e internazionali.

Dalla cura del cavallo alla preparazione quotidiana, dai sacrifici personali alla capacità di lavorare in squadra, l’equitazione si conferma una disciplina in grado di trasmettere valori profondi. Per la Regione, il messaggio emerso dalla serata è chiaro: sostenere sport, impianti e manifestazioni significa investire non solo nei campioni di oggi, ma anche nei cittadini del futuro.

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