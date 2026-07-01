Manzano primo Comune del FVG a usare l’AI per analizzare il traffico

Manzano diventa il primo Comune del Friuli-Venezia Giulia a sperimentare l’intelligenza artificiale per l’analisi della mobilità urbana. È in corso, infatti, la fase di test di FVGVision Pro, soluzione avanzata sviluppata da Insiel nell’ambito del progetto Smart City AI e messa a disposizione della Polizia locale e dell’Amministrazione comunale grazie a fondi europei.

L’obiettivo è trasformare le telecamere già presenti sul territorio in strumenti capaci non solo di “guardare” ciò che accade sulle strade, ma di leggere i flussi di traffico in tempo reale, fornendo dati misurabili su veicoli, direzioni di percorrenza e dinamiche della mobilità urbana.

Un sistema per monitorare il traffico in tempo reale

La sperimentazione coinvolge un primo nucleo di telecamere ad alta risoluzione, utilizzate per rilevare e analizzare i movimenti di autoveicoli, motocicli, mezzi pesanti e biciclette. Il sistema consente di osservare i fenomeni di mobilità su diverse finestre temporali, offrendo un supporto concreto alle attività di pianificazione, controllo e gestione del territorio.

Secondo quanto spiegato da Diego Antonini, amministratore unico di Insiel, FVGVision Pro permette di ottenere una lettura continua e dettagliata delle dinamiche del traffico, generando indicatori statistici utili alla Polizia locale e all’Amministrazione comunale. In questo modo, le decisioni sulla viabilità potranno poggiare su dati aggiornati e oggettivi, e non soltanto sull’osservazione diretta o su valutazioni successive agli eventi.

Privacy e sicurezza: le immagini restano nella sala operativa

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la gestione dei dati. Dal punto di vista tecnologico, FVGVision Pro si basa su un dispositivo edge Nvidia installato direttamente nella sala operativa della Polizia locale di Manzano. Questa architettura consente di elaborare le informazioni in tempo reale all’interno della struttura comunale, senza trasferire immagini verso sistemi esterni.

La scelta è rilevante perché permette di conciliare innovazione e tutela dei cittadini: il sistema è pensato per fornire dati statistici e indicatori utili alla gestione della mobilità, garantendo al tempo stesso il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e privacy.

La sala controllo diventa “aumentata”

La sala controllo della Polizia locale è stata implementata con una nuova visualizzazione definita “aumentata”, che si affianca al tradizionale sistema di videosorveglianza. Gli operatori possono così visualizzare in modo immediato e intuitivo i risultati delle analisi prodotte dall’intelligenza artificiale.

Tutti i dati raccolti e gli indicatori statistici sono consultabili attraverso la piattaforma FVGVision, che diventa uno strumento di supporto alle decisioni per amministratori e operatori. L’intelligenza artificiale, in questo contesto, non sostituisce il lavoro umano, ma lo affianca con informazioni più precise, continue e misurabili.

Bassi: “Un investimento sulla sicurezza urbana”

Per l’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Viabilità del Comune di Manzano, Matteo Bassi, l’adesione al progetto rappresenta una scelta strategica. La sicurezza dei cittadini, ha sottolineato, è una priorità per la Giunta Furlani e la sperimentazione di Smart City AI consente al Comune di dotarsi di strumenti innovativi per prevenzione, controllo e pianificazione.

Bassi ha evidenziato come l’intelligenza artificiale possa aiutare ad analizzare in modo più accurato i flussi di traffico, individuare situazioni da attenzionare e programmare interventi più mirati. Un aspetto sottolineato dall’assessore è anche quello economico: il progetto non comporta costi aggiuntivi per i cittadini e garantisce il rispetto della privacy.

Dal controllo visivo ai dati misurabili

La differenza rispetto al passato è sostanziale. Prima dell’introduzione di FVGVision Pro, il monitoraggio del traffico avveniva principalmente attraverso l’osservazione delle telecamere di videosorveglianza e l’attività sul campo degli operatori. Le analisi erano quindi spesso successive agli eventi e basate su valutazioni puntuali.

Con il nuovo sistema, invece, le immagini vengono elaborate in tempo reale dall’intelligenza artificiale e trasformate in dati oggettivi sui volumi di traffico, sulle tipologie di mezzi e sulle direzioni di percorrenza. Come ha sintetizzato Antonini, prima si “guardava il traffico”, ora lo si “legge” attraverso dati misurabili.

Test fino a fine luglio, poi la valutazione

La sperimentazione proseguirà fino alla fine di luglio. Al termine del periodo di prova, Comune di Manzano e Insiel valuteranno insieme i risultati ottenuti e le possibili evoluzioni del progetto.

Tra gli scenari futuri ci sono l’eventuale estensione del numero di telecamere coinvolte e l’ampliamento delle funzionalità disponibili. Per Manzano si tratta di un primo passo verso una gestione più moderna della mobilità urbana, mentre per il Friuli-Venezia Giulia il progetto rappresenta un laboratorio concreto di applicazione dell’intelligenza artificiale nei servizi pubblici locali.

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