Saldi estivi al via dal 4 luglio: perché conviene acquistare subito nei negozi del Friuli

Scatteranno sabato 4 luglio i saldi estivi anche in Friuli-Venezia Giulia. Un appuntamento molto atteso dai consumatori, ma anche dai commercianti, soprattutto dai negozi di abbigliamento, calzature e accessori, che vedono nelle vendite di fine stagione un’occasione importante per rilanciare gli acquisti. Secondo Confcommercio Federmoda Udine, i punti cardine di questa nuova stagione saranno la qualità dei prodotti e la trasparenza dei prezzi, elementi considerati fondamentali per instaurare un rapporto di fiducia con i clienti.

Un settore ancora in difficoltà

A fare il punto della situazione è Alessandro Tollon, presidente regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Federmoda. Secondo il presidente, il comparto della moda continua a risentire delle conseguenze degli ultimi anni.

“Quello della moda, il biglietto da visita dell’Italia nel mondo, è tra i settori più penalizzati dalla pandemia e continua a lavorare in condizioni non facili”, afferma Tollon, sottolineando come i saldi rappresentino un’opportunità importante sia per gli esercenti sia per i consumatori.

I dati registrati nei primi mesi dell’anno, spiega, non sono particolarmente incoraggianti, soprattutto per le attività di vicinato. A sostenere il commercio locale contribuisce però il turismo, con numerosi visitatori provenienti da Austria, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, che continuano a fare acquisti nelle località balneari e montane, oltre che nelle principali città della regione.

Nei primi giorni la scelta è più ampia

Confcommercio invita chi è interessato ad acquistare un capo specifico a non aspettare troppo. I primi giorni dei saldi, infatti, sono quelli in cui i negozi dispongono del miglior assortimento di modelli e taglie.

Secondo Tollon, questo è il momento ideale sia per concedersi il capo desiderato sia per rinnovare il guardaroba con prodotti adatti alla stagione e in linea con le nuove tendenze.

Un valore aggiunto dei negozi fisici resta inoltre la consulenza personalizzata, che permette ai clienti di ricevere suggerimenti nella scelta dell’outfit, provare i capi e individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze, sia per l’abbigliamento quotidiano sia per occasioni speciali.

Le regole per i saldi

Confcommercio Udine ricorda anche le principali disposizioni che regolano le vendite di fine stagione. Non è più necessaria la comunicazione preventiva al Comune, ma ogni esercente deve indicare chiaramente la natura della promozione, la data di inizio e la durata dei saldi.

Inoltre, la merce in saldo deve essere esposta in maniera distinta e separata rispetto ai prodotti venduti a prezzo ordinario, così da garantire la massima trasparenza nei confronti dei consumatori.

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