Raggi UV, arriva il nuovo Widget di Arpa FVG per proteggersi dal sole

Un’informazione semplice, aggiornata e accessibile a tutti per proteggersi meglio dai rischi legati all’esposizione al sole. In Friuli-Venezia Giulia arriva il nuovo Widget UV di Arpa FVG, l’applicativo pensato per fornire previsioni dettagliate sull’Indice di radiazione ultravioletta a livello comunale, valide per la giornata in corso e per i due giorni successivi.

Lo strumento è stato presentato dall’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, che ha sottolineato come il progetto sia nato dalla collaborazione tra Arpa FVG, la Direzione Difesa dell’Ambiente e la Direzione Salute. L’obiettivo è chiaro: trasformare dati scientifici complessi in un servizio pubblico immediato, utile nella vita quotidiana di cittadini, turisti, famiglie e operatori del territorio.

Come funziona il Widget UV

Il nuovo applicativo indica, per ogni Comune del Friuli-Venezia Giulia, il livello previsto di radiazione ultravioletta e segnala anche l’intervallo orario in cui il rischio è massimo. Un’informazione particolarmente utile nei mesi più soleggiati, ma importante durante tutto l’anno, soprattutto per chi trascorre molte ore all’aperto.

Quando l’Indice UV supera il valore di 3, il sistema suggerisce automaticamente, attraverso icone intuitive, le protezioni raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità: dall’uso degli occhiali da sole al cappello, fino alla ricerca di ombra nelle ore più critiche. Per valori superiori a 7, che indicano un rischio elevato, il widget richiama l’attenzione sulla necessità di adottare misure protettive immediate.

Si tratta quindi di uno strumento non solo informativo, ma anche educativo, perché aiuta a tradurre un dato tecnico in comportamenti concreti e facilmente comprensibili.

Perché conoscere l’Indice UV è importante

I raggi ultravioletti sono invisibili, ma hanno un’elevata energia e possono avere effetti significativi sulla salute. Un’esposizione eccessiva agli UV può comportare rischi per la pelle e per gli occhi, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani, alle persone con carnagione chiara e ai soggetti più sensibili.

Conoscere in anticipo il livello di esposizione permette di organizzare meglio la giornata, scegliere gli orari più sicuri per le attività all’aperto e adottare le protezioni più adatte. In questo senso, il Widget UV di Arpa FVG diventa un vero strumento di prevenzione quotidiana, capace di unire ambiente, salute pubblica e innovazione digitale.

Uno strumento gratuito per Comuni, alberghi e località turistiche

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo servizio è la possibilità di installare gratuitamente il modulo grafico su siti web e totem informativi. Il widget può essere utilizzato da Comuni, alberghi, stabilimenti balneari, uffici turistici e strutture ricettive, diventando così un supporto diretto per residenti e visitatori.

Secondo Scoccimarro, questo elemento rappresenta un vero passo avanti perché rende il servizio disponibile all’intero territorio, rafforzando anche l’accoglienza turistica. Il sistema è infatti multilingua, con versioni in italiano, inglese e tedesco, una scelta pensata per rendere le informazioni comprensibili anche ai visitatori stranieri.

In una regione con forte vocazione turistica, dalle località balneari alla montagna, la possibilità di consultare il livello UV in modo rapido può contribuire a promuovere un turismo più sicuro, consapevole e attento alla salute.

Le previsioni UV già disponibili online

Le previsioni tradizionali per tutti i Comuni del Friuli-Venezia Giulia sono già consultabili online alla pagina indicata da Arpa FVG. Il nuovo widget si inserisce in un sistema più ampio di strumenti digitali messi a disposizione dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, con l’obiettivo di rendere più immediata la lettura dei dati ambientali.

Accanto al Widget UV, sulla stessa pagina sono disponibili anche altri servizi, come i widget dedicati a Ozono e Polveri PM10, che monitorano la media giornaliera del PM10 e il massimo giornaliero dell’ozono su scala comunale. Il sistema utilizza un meccanismo semplice, con indicatori a semaforo verde o rosso per evidenziare il superamento delle soglie di attenzione.

Dai raggi UV alla qualità dell’aria: la rete digitale di Arpa FVG

Il nuovo applicativo arricchisce l’offerta digitale di Arpa FVG, che comprende anche il Widget Meteo, capace di visualizzare dati reali orari provenienti da circa 100 località del Friuli-Venezia Giulia. Tra i parametri consultabili ci sono temperatura, umidità, vento, pioggia, pressione e altri indicatori utili per cittadini, amministrazioni e operatori economici.

La direzione è quella di una pubblica amministrazione sempre più capace di mettere i dati al servizio delle persone. Il valore del Widget UV sta proprio nella sua immediatezza: non si limita a fornire un numero, ma spiega quando il rischio aumenta e quali comportamenti adottare per ridurlo.

Ambiente, salute e tecnologia al servizio dei cittadini

Con il nuovo Widget UV, il Friuli-Venezia Giulia compie un ulteriore passo verso una gestione più accessibile e intelligente delle informazioni ambientali. La radiazione ultravioletta è un fenomeno naturale, ma i suoi effetti sulla salute dipendono anche dai comportamenti individuali. Per questo, avere a disposizione previsioni comunali aggiornate può fare la differenza.

Il nuovo servizio di Arpa FVG conferma l’importanza di strumenti digitali pensati non solo per gli addetti ai lavori, ma per l’intera comunità: cittadini, turisti, scuole, strutture ricettive e amministrazioni locali. Un piccolo modulo grafico, facilmente installabile, che può diventare un alleato concreto per vivere il sole con maggiore sicurezza.

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