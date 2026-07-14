Udine, previsioni meteo del 15 luglio 2026

UDINE – La giornata di mercoledì 15 luglio sarà ancora caratterizzata da condizioni tipicamente estive su Udine, grazie alla presenza dell’alta pressione che continuerà a garantire tempo stabile per gran parte della giornata. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di alcune velature in serata che anticiperanno un lieve peggioramento. Sono attesi circa 3 millimetri di pioggia, concentrati soprattutto tra la tarda serata e la notte. Le temperature rimarranno elevate, con una massima di 34°C, una minima di 22°C e allerta afa ancora in vigore.

Mattinata soleggiata e caldo in aumento

Le prime ore del giorno offriranno condizioni favorevoli, con cielo in prevalenza sereno e ottima visibilità. La temperatura minima sarà di 22°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere il clima relativamente gradevole prima dell’aumento del caldo nelle ore centrali.

Pomeriggio afoso con cielo ancora stabile

Durante il pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama, anche se inizieranno a comparire alcune velature in quota. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, con condizioni di afa diffuse su tutta la pianura friulana. I venti moderati da Sud-Sudovest favoriranno un progressivo aumento dell’umidità.

Tra sera e notte arrivano le prime piogge

Nel corso della serata la nuvolosità tenderà ad aumentare sensibilmente. Saranno possibili deboli piogge, con accumuli complessivi intorno ai 3 millimetri, generalmente di breve durata ma sufficienti a interrompere temporaneamente la fase stabile.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 16 luglio: giornata variabile, con possibilità di piogge leggere e schiarite;

giornata variabile, con possibilità di piogge leggere e schiarite; Venerdì 17 luglio: aumento dell’instabilità con possibili temporali, soprattutto dal pomeriggio;

aumento dell’instabilità con possibili temporali, soprattutto dal pomeriggio; Sabato 18 luglio: ancora variabile, con rischio di nuovi temporali alternati a momenti soleggiati.

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