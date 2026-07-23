Trieste, previsioni meteo del 24 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione continuerà a proteggere il Friuli Venezia Giulia e offrirà a Trieste una giornata caratterizzata da tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Per venerdì 24 luglio si prospetta un clima piacevole, con temperature tipicamente estive ma senza eccessi grazie alla ventilazione sostenuta proveniente da nord-est. Le temperature oscilleranno tra una minima di 21°C e una massima di 26°C, mentre il mare si presenterà poco mosso. Le condizioni sono favorevoli per tutte le attività all’aperto e non sono previste allerte meteo.

Mattinata luminosa con ventilazione nord-orientale

La giornata inizierà con un cielo quasi completamente sgombro da nubi. Su Trieste il sole sarà protagonista fin dalle prime ore, accompagnato da una ventilazione moderata da Est-Nordest, che renderà il clima più gradevole rispetto ad altre zone della regione. La temperatura minima di 21°C garantirà un risveglio mite, ideale per chi si sposterà in città o lungo il litorale. Il mare si manterrà poco mosso, favorendo anche le attività nautiche e la permanenza sulle spiagge.

Pomeriggio stabile con temperature gradevoli

Durante le ore centrali il tempo resterà stabile. Il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, mentre la temperatura massima raggiungerà i 26°C, mantenendo condizioni climatiche molto confortevoli. Nel pomeriggio i venti diventeranno tesi da Est-Nordest, contribuendo a limitare la sensazione di caldo lungo la costa. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.196 metri, segnale di aria stabile anche in quota.

Serata tranquilla senza rischio di pioggia

Anche nelle ore serali non sono previsti cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà poco nuvoloso e il clima continuerà a essere piacevole. Non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteorologica sul territorio provinciale.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 25 luglio: aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma ancora poche probabilità di precipitazioni;

aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma ancora poche probabilità di precipitazioni; Domenica 26 luglio: giornata più variabile con possibilità di temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera;

giornata più variabile con possibilità di temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera; Lunedì 27 luglio: attese piogge leggere, con un clima più fresco rispetto ai giorni precedenti.

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