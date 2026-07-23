Udine, previsioni meteo del 24 luglio 2026

UDINE – L’alta pressione continuerà a garantire una giornata di tempo stabile e soleggiato anche su Udine nella giornata di venerdì 24 luglio. Le previsioni indicano sole splendente dall’alba al tramonto, assenza di precipitazioni e temperature pienamente estive ma senza valori eccessivi. I termometri oscilleranno tra una minima di 16°C e una massima di 28°C, accompagnati da una ventilazione moderata che renderà il clima particolarmente gradevole. Il quadro meteorologico potrebbe però cambiare nel corso del fine settimana con il ritorno di variabilità e temporali. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattinata serena e aria fresca nelle prime ore

La giornata inizierà sotto un cielo completamente soleggiato. Su Udine il bel tempo sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino, con condizioni ideali per chi dovrà mettersi in viaggio o svolgere attività all’aperto. La temperatura minima di 16°C offrirà un risveglio piacevolmente fresco, soprattutto nelle aree periferiche e nelle campagne. I venti moderati da Nord-Nordest manterranno l’aria asciutta e contribuiranno a una buona qualità del clima.

Pomeriggio caldo ma senza eccessi

Nel corso della giornata il sole continuerà a dominare il cielo. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, con condizioni atmosferiche stabili e una sensazione di caldo mitigata dalla ventilazione. Nel pomeriggio i venti ruoteranno da Sudovest, mantenendosi moderati. Lo zero termico salirà fino a circa 3.220 metri, confermando la presenza di aria stabile anche sulle zone montane del Friuli.

Serata tranquilla e condizioni favorevoli

Anche dopo il tramonto il quadro meteorologico resterà stabile. Il cielo continuerà a essere sereno, senza rischio di precipitazioni, mentre le temperature scenderanno gradualmente riportando un clima piacevole. Le condizioni saranno favorevoli per eventi, passeggiate e iniziative all’aperto.

Tendenza meteo Udine

Sabato 25 luglio: cielo poco nuvoloso, con tempo ancora generalmente stabile;

cielo poco nuvoloso, con tempo ancora generalmente stabile; Domenica 26 luglio: aumento della variabilità con possibilità di temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera;

aumento della variabilità con possibilità di temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera; Lunedì 27 luglio: previste piogge leggere, con temperature in lieve diminuzione.

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