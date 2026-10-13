Spaccio, furti e lesioni a Muggia: 430 persone identificate, cosa è emerso dai controlli estivi

MUGGIA – Dallo spaccio di cocaina ai furti aggravati, passando per lesioni personali, truffe e violazioni edilizie. È un bilancio che comprende numerosi interventi quello tracciato dalla polizia locale di Muggia al termine delle attività di controllo svolte durante l’estate 2026. Tra maggio e settembre gli agenti hanno identificato complessivamente 430 persone, concentrando l’attenzione soprattutto sui giardini comunali e sulla stazione delle autocorriere. A illustrare i risultati delle operazioni è stato il comandante Roberto Dellosto.

Cocaina sequestrata e denunce per furti e lesioni

Tra gli episodi emersi durante i controlli figura quello di un cinquantenne italiano, trovato in possesso di un quantitativo di cocaina inferiore ai cinque grammi. L’uomo è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro.

L’attività di polizia giudiziaria ha permesso inoltre di rilevare quattro furti aggravati, due episodi di truffa e sostituzione di persona e quattro casi di lesioni personali. A questi si aggiungono tre violazioni in materia edilizia e paesaggistica e due reati connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno svolto ulteriori accertamenti anche su altre fattispecie di reato riguardanti la persona, il patrimonio, la sicurezza pubblica e gli animali.

Sicurezza stradale: 28 incidenti rilevati

Una parte importante dell’attività estiva ha riguardato anche la sicurezza sulle strade. Nel periodo preso in esame, la polizia locale è intervenuta per il rilievo di 28 incidenti stradali, affiancando queste operazioni alle ordinarie attività di vigilanza sulla circolazione.

Sul fronte amministrativo, il comando ha inoltre emesso 73 ordinanze in materia di viabilità, provvedendo al rilascio o al rinnovo di 50 contrassegni per persone con disabilità e di sei permessi rosa.

Il sindaco Polidori: «Efficaci prevenzione e deterrenza»

A commentare i risultati è stato il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, che ha sottolineato l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e della collaborazione tra i diversi soggetti impegnati nella sicurezza.

Secondo il primo cittadino, i numeri «testimoniano l’efficacia della prevenzione e della deterrenza: le pattuglie congiunte con le altre Forze dell’Ordine, e da qualche tempo anche i Volontari per la Sicurezza, testimoniano la presenza capillare delle istituzioni sul territorio, strategie riconosciute e apprezzate anche dalle recenti dichiarazioni del Prefetto».

Un bilancio che, secondo l’amministrazione comunale, conferma dunque il valore delle attività di controllo e del presidio del territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate della cittadina.

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