Da Tricesimo agli Stati Uniti: il geologo friulano Daniel Minisini conquista un prestigioso premio

Il geologo Daniel Minisini, originario di Tricesimo e attualmente a Houston, ha ricevuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nel campo della geologia del petrolio. L’American Association of Petroleum Geologists (Aapg) gli ha assegnato il Pratt Award per uno studio scientifico pubblicato nel 2024, riconosciuto per il suo impatto sulla ricerca e per le applicazioni nel settore energetico.

Il riconoscimento internazionale

Il Pratt Award viene assegnato ogni anno dagli associate editor dell’Aapg Bulletin, la rivista scientifica dell’associazione, all’articolo giudicato più influente e significativo tra quelli pubblicati negli ultimi due anni.

A conquistare il riconoscimento è stata la ricerca firmata da Daniel Minisini e Patricio Desjardins, intitolata “Application of a deep-water stratigraphic framework to the production of the Wolfcampian units in the Permian Basin”.

Lo studio ha introdotto un innovativo modello stratigrafico per gli ambienti di acque profonde, fornendo nuovi strumenti per interpretare le caratteristiche geologiche delle unità del Bacino Permiano, una vasta area sedimentaria situata tra il Texas occidentale e il sud-est del Nuovo Messico.

Un premio che misura l’impatto della ricerca

Una delle caratteristiche del Pratt Award riguarda le modalità di selezione dei vincitori. Il riconoscimento viene infatti attribuito a due anni dalla pubblicazione dello studio, per consentire una valutazione più approfondita dei risultati raggiunti.

La scelta permette di considerare non soltanto il valore scientifico della ricerca, ma anche la sua applicazione pratica e il numero di citazioni ricevute da altri studiosi sulle riviste specializzate.

Le parole del presidente dell’Aapg

A congratularsi con il geologo friulano è stato anche John Casiano, presidente dell’American Association of Petroleum Geologists, che ha evidenziato un particolare legato al percorso professionale di Minisini.

«È un grande piacere vedere tra i vincitori Daniel Minisini, che all’epoca della selezione dell’articolo non era ancora coinvolto nella gestione del giornale», ha dichiarato Casiano al bollettino ufficiale dell’associazione.

Minisini ricopre oggi il ruolo di editor capo dell’Aapg Bulletin, incarico che non aveva ancora assunto quando lo studio premiato era stato selezionato e scritto. Un dettaglio sottolineato dal presidente dell’associazione in occasione dell’assegnazione del prestigioso riconoscimento.

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