Linux Day, Udine torna alla giornata del software libero: appuntamento a Martignacco il 24 ottobre

MARTIGNACCO – Il Linux Day torna dopo più di un decennio dall’ultima edizione: l’appuntamento udinese con il software libero è in programma sabato 24 ottobre 2026, dalle 9.30, al Centro Civico di Torreano di Martignacco, in Vicolo Superiore 36. La giornata si svolge in tutta Italia sotto l’egida della Italian Linux Society (ILS) e l’edizione è organizzata anche con il patrocinio del Comune di Martignacco.

L’iniziativa nasce dall’impegno di Luca Crapiz, appassionato di informatica, che ha deciso di rifondare il gruppo di interesse locale LUG|UD (Linux User Group di Udine). A poco più di un mese dalla rinascita, il gruppo ha già organizzato la versione udinese dell’evento.

Crapiz spiega: “Volevamo che Udine tornasse a far parte di questa grande giornata nazionale,” spiega Luca Crapiz. “Il software libero non è da tempo più una questione per soli addetti ai lavori: è uno strumento concreto che può migliorare la vita quotidiana di chiunque, senza sottostare alle logiche commerciali che impogono restrizioni arbitrarie agli apparati che ci appartengono”

Linux Day, computer obsoleti di nuovo utilizzabili con sistemi liberi

L’iniziativa è pensata per tutti, non solo per gli esperti, e il LUG|UD vuole rivolgersi in particolare a un pubblico non tecnico, mostrando le possibilità del software libero nella vita quotidiana. Al centro della giornata c’è l’obiettivo di dare nuova vita ai dispositivi considerati obsoleti dalle aziende tecnologiche: computer e portatili che non ricevono più aggiornamenti o risultano troppo lenti possono tornare perfettamente utilizzabili grazie a sistemi operativi liberi e leggeri, a beneficio di genitori e figli.

Il gruppo segnala anche la ricaduta economica e ambientale di questa possibilità. In una fase in cui i prezzi dell’hardware sono aumentati in modo significativo, anche a causa della speculazione legata alla domanda dell’industria dell’intelligenza artificiale, prolungare la vita dei dispositivi già posseduti permette alle famiglie di risparmiare e riduce i rifiuti elettronici.

Conferenze e banchetti Linux Day tra lavoro, studio e gaming

Il programma prevede un ricco calendario di conferenze su temi tecnici e non tecnici, pensate sia per chi lavora nel settore sia per chi si avvicina per la prima volta al software libero. Accanto agli interventi, i banchetti permetteranno ai visitatori di toccare con mano le possibilità offerte in tre ambiti: professionale, studio e gaming. Volontari ed esperti saranno a disposizione per dimostrazioni, consigli pratici e risposte alle domande del pubblico.

Orari, sede e ingresso gratuito al Linux Day

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Tra le attività sono previste conferenze tecniche e divulgative, un’area banchetti dedicata al software libero per lavoro, studio e gaming, dimostrazioni di installazione di Linux e uno spazio per le domande. Il LUG|UD invita cittadini, famiglie, studenti e curiosi a partecipare; durante la giornata raccoglierà anche adesioni per le prossime attività di workshop per rimettere in sesto i propri dispositivi. Informazioni e agenda sono disponibili su www.lugud.it.

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