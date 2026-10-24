GoriziaRegione FVG
Gorizia, la Palazzina Liberty potrebbe diventare un museo dell’acqua
L’assessore regionale Cristina Amirante ha visitato il comprensorio di Irisacqua per approfondire l’ipotesi di un museo dedicato alla storia dell’acqua e dei servizi cittadini.
GORIZIA – La Palazzina Liberty di Gorizia potrebbe diventare un museo dell’acqua: venerdì 23 ottobre l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha visitato il comprensorio di Irisacqua insieme alla presidente Giulia Martellos e ai collaboratori della società per approfondire l’ipotesi di trasformare l’edificio in un museo.
Dopo la visita, Amirante ha affermato: “La Palazzina Liberty custodisce un patrimonio tecnologico e storico che racconta la nascita dei servizi moderni della città e può diventare il luogo giusto per spiegare alle nuove generazioni il valore dell’acqua e il ruolo che questo elemento ha avuto nello sviluppo di Gorizia”.
“L’edificio – ha osservato Amirante – è già stato recuperato all’esterno, riportando alla luce colori e dettagli originari, mentre al suo interno conserva macchinari e testimonianze della tecnologia che, nei primi del Novecento, consentiva la produzione di energia elettrica e la distribuzione di gas e acqua. È un patrimonio che merita di essere raccontato ai ragazzi e ai cittadini perché fa parte della storia della città”.
Il progetto consentirebbe anche di approfondire il rapporto tra l’acqua e il territorio goriziano, dove l’Isonzo ha particolare rilievo sotto il profilo ambientale, storico e territoriale. Come emerso durante l’incontro, questo tema potrebbe affiancarsi alla ricostruzione dell’evoluzione del sistema idrico e della storia delle aziende che nel tempo hanno gestito i servizi cittadini.
Il museo dell’acqua: storia del sistema idrico, archivio e risparmio
La proposta illustrata ad Amirante prevede un percorso sulla storia di Gorizia e del suo patrimonio idrico, sul sistema di raccolta e distribuzione dell’acqua, sull’evoluzione delle infrastrutture, sull’archivio storico e sull’educazione al risparmio idrico. La brochure progettuale contempla inoltre spazi espositivi, installazioni multimediali e una sala conferenze. L’iniziativa sarebbe inserita nel più ampio contesto delle esperienze nazionali e internazionali dedicate all’acqua.
“Creare un vero e proprio museo dell’acqua – ha concluso Amirante – significherebbe aggiungere un ulteriore tassello a una città che ha un valore culturale straordinario per tutta la regione, raccontando insieme la sua storia, il presente e ciò che arriva ogni giorno nelle nostre case”.
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