Baby spa a Trieste, lavori entro novembre: contributo regionale da 250mila euro

TRIESTE – La nuova baby spa del Centro Studi Melanie Klein sarà realizzata nella sede di via Fabio Severo 18: la conclusione dei lavori è stimata entro novembre 2026. La struttura ospiterà un centro benessere con piscina dedicato ai neonati e ai loro genitori, seguiti da un team di specialisti, tra cui ostetriche e psicologi. Il comunicato presenta l’iniziativa come un progetto per le famiglie in cui la Regione ha creduto fin da subito.

«La baby spa che sta per sorgere a Trieste rappresenta un progetto molto avanzato in Italia che ci inorgoglisce per il carattere innovativo dei servizi che offrirà alle famiglie». Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante un sopralluogo al cantiere della nuova sede del Centro Studi Melanie Klein.

«Un progetto che ci ha convinto da subito – così Roberti – e che troverà la sua realizzazione a un solo anno dal suo contributo regionale pari a 250mila euro, inserito, con uno specifico capitolo di spesa, nel quadro dei finanziamenti destinati alla comunità slovena».

Il Centro Studi Melanie Klein segue 140 famiglie e 60 mamme

Per il Centro Studi Melanie Klein, associazione senza fini di lucro che promuove l’incontro culturale tra il gruppo sloveno e la comunità italiana, la nuova sede rappresenta la realizzazione di un sogno, come ha spiegato la presidente Francesca Simoni. L’associazione segue attualmente 140 famiglie per il baby nuoto e altre 60 mamme nel periodo immediatamente successivo alla gravidanza. A questi utenti se ne aggiungeranno altri, che potranno usufruire di una piscina progettata su misura e di servizi mirati: supporto psicologico e ginnastica di preparazione e riabilitazione post-parto, nella stessa sede di via Fabio Severo.

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