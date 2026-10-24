Villa Santina, inaugurate scuola e mensa: oltre 150 alunni nel nuovo polo

VILLA SANTINA – A Villa Santina sono state inaugurate la scuola primaria e secondaria di primo grado e la nuova mensa scolastica. Nel corso della cerimonia, il 24 ottobre, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha detto: “Dove si inaugura una scuola, si apre una prospettiva concreta fatta di servizi per le famiglie e di opportunità per i giovani che qui possono imparare e crescere”.

L’evento, molto partecipato dalla comunità locale, ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco di Villa Santina Domenico Giatti, dei sindaci della Val Degano e della Val Tagliamento e del dirigente scolastico Nicolò Basile. La benedizione è stata officiata dall’arciprete del Duomo di Tolmezzo, monsignor Angelo Zanello.

Il nuovo polo scolastico supera i 150 iscritti

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, l’apertura della scuola rappresenta un momento di straordinaria importanza per tutta la Carnia e per l’intero Friuli Venezia-Giulia. Il nuovo polo scolastico ospita la scuola primaria, con oltre 50 iscritti, e la scuola secondaria, con oltre 100 alunni.

Zilli ha definito l’intervento un investimento reso possibile dalla sinergia tra risorse regionali, comunali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): “Questo imponente investimento, reso possibile dalla sinergia tra risorse regionali, comunali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), costituisce – ha affermato Zilli – un segnale fondamentale per il futuro di tutta la vallata”.

7,3 milioni per il plesso, altri 1,8 per la mensa

La nuova costruzione del plesso scolastico è costata circa 7,3 milioni di euro: 3.320.000 euro di fondi regionali, 2.675.000 euro di risorse Pnrr e 1.300.000 euro di fondi comunali. Alla realizzazione dei nuovi spazi per la mensa sono stati destinati ulteriori 1,8 milioni di euro, finanziati con 1.365.000 euro di risorse Pnrr e 435.000 euro regionali.

Infine, anche in considerazione della notevole complessità del cantiere, l’assessore ha espresso, a nome del governatore Fedriga e della Giunta, profonda gratitudine all’Amministrazione comunale, a tutte le maestranze, ai progettisti, all’architetto e a quanti si sono prodigati affinché la scuola e la mensa potessero diventare fruibili per le ragazze e i ragazzi del territorio.

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