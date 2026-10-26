Trieste ricorda il ritorno all’Italia: cerimonia per il 72° anniversario

TRIESTE – La città ha commemorato il 72° anniversario del ritorno all’Italia. A margine della manifestazione, l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha affermato: “Il 26 ottobre 1954 è una giornata importantissima per Trieste e per l’Italia intera. Segna infatti un pezzo fondamentale della storia del nostro Paese con la definizione di quei confini che finalmente ricomprendevano anche la provincia di Trieste. La cerimonia che ricorda questa data è sempre un momento emozionante. A prescindere da tutto, come abbiamo visto anche questa mattina in piazza dell’Unità d’Italia, l’evento registra sempre una calorosa partecipazione da parte dei cittadini del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia”.

L’alzabandiera ai Pili con autorità, militari e associazioni

Il solenne alzabandiera ai Pili di piazza dell’Unità d’Italia si è svolto alla presenza delle massime autorità civili e militari. Hanno partecipato il gonfalone della Città di Trieste, decorato con la medaglia d’oro al valor militare, un picchetto militare del Ministero della Difesa, le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma e la Fanfara della prima regione aerea dell’Aeronautica militare.

Dal Memorandum di Londra al passaggio di consegne del 1954

Nel corso della cerimonia è stato ricordato che, dopo la firma a Londra del Memorandum d’intesa, il 26 ottobre 1954 Trieste salutò con incontenibile entusiasmo il passaggio di consegne fra il Governo militare alleato, che aveva amministrato la città per nove lunghi anni, e la Repubblica Italiana. Il Memorandum riguardava il regime di amministrazione provvisoria del Territorio libero di Trieste (Tlt), previsto dall’allegato VII del trattato di Parigi del 1947. A sottoscriverlo furono l’Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia.

Roberti parteciperà anche alla cerimonia dell’ammainabandiera, in programma alle ore 17.

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