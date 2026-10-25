Il tiro dalla distanza condanna l’APU anche a Roma

ROMA – L’Old Wild West Udine colleziona la terza sconfitta consecutiva cedendo per 81 a 75 a Roma contro la Maxima dell’ex Alibegovic e del presidente ex Trieste Matiasic.

Una sconfitta che fa piuttosto male, non tanto per i due punti persi per strada, quanto per come è maturata. La Maxima ha costruito un roster importante con stranieri ed italiani di alto livello, la sconfitta ci poteva sulla carta stare, ma i bianconeri hanno buttato via una vittoria che, sul campo, era ampiamente alla propria portata.

Gli uomini di coach Vertemati hanno, infatti, condotto per tutta la parte centrale del match, andando sul massimo vantaggio di +8 (28-36, dopo due liberi di un Cavallero che sta finalmente trovando il suo minutaggio) e dando l’impressione di potere approfittare della propria superiorità a rimbalzo (46 a 35 alla fine) e di una difesa che ha avuto la meglio sui temuti Holiday e Bilan.

Purtroppo, come nei precedenti match con Trento e Treviso, l’APU ha, però, pagato un’altra serata tremenda nel tiro dalla distanza – elemento cardine di qualsiasi squadra nel basket di oggi – concludendo con 5/40 pari ad una percentuale di realizzazione del 12,5%. Circostanza non trascurabile e da valutare dalla società del presidente Pedone è, inoltre, che il suo uomo di punta Valentine, il go-to-guy nelle idee di precampionato del g.m. Conti e di Vertemati, ha contribuito a questa statistica con un incredibile 0/10.

Quando, nell’ultimo quarto di gioco, Roma ha trovato i canestri di talento di due dei suoi fuoriclasse quali Brown e Moon, Udine non è riuscita a rispondere, prendendo ferri su ferri nei tiri dalla distanza e consegnando la vittoria ai capitolini.

Domenica prossima, alle ore 17 al Palasport Carnera CrediFriuli, i bianconeri affronteranno la formazione del Derthona Tortona, partita con ambizioni importanti, ma che finora ha deluso aggiudicandosi solamente una vittoria.

MAXIMA ROMA – APU OLD WILD WEST UDINE 81 – 75 (22-19; 35-40; 59-58)

MAXIMA ROMA: Brown 11, Bilan 4, Holiday 10, Tyson 10, Alibegovic 11, Lemar 2, Veronesi 6, Moon 14, Bresciani n.e., Bonacini n.e., Wheatle 13, Camara. All. Cotelli.

APU OLD WILD WEST UDINE: Mobio 5, Spencer 6, Sisko 13, Biedov n.e., Bucarelli 10, Bendzius 4, Battle 9, McGlynn 6, Grassi n.e., Calzavara 6, Cavallero 6, Valentine 10. All. Vertemati.

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