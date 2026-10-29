StarTech Trieste presenta istanza per l’amministrazione straordinaria

TRIESTE – Il 29 ottobre 2026, “Prendiamo atto favorevolmente dell’avvenuta presentazione da parte di StarTech Trieste dell’istanza finalizzata all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. La Regione conferma la propria disponibilità a mettere a disposizione tutti gli strumenti di propria competenza per contribuire all’avvio di un percorso di effettiva reindustrializzazione, capace di garantire continuità produttiva e tutela dell’occupazione“.

Lo affermano l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, commentando la richiesta presentata dall’azienda triestina.

“Il percorso – aggiungono i due esponenti della giunta Fedriga – dovrà svilupparsi in stretto raccordo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, nei cui confronti ribadiamo l’apprezzamento per la costante attenzione garantita alla vertenza, e con le parti sociali”.

“L’obiettivo comune – concludono i due assessori – deve essere quello di costruire una prospettiva industriale concreta e duratura per il sito di Trieste, salvaguardando produzione e lavoro e creando le condizioni per un reale rilancio dello stabilimento”.

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