Tavagnacco inaugura la piazza di Cavalicco: 4,66 milioni dalla Regione

TAVAGNACCO – Il 27 ottobre 2026 è stata inaugurata la nuova piazza di Cavalicco, nel Comune di Tavagnacco. La Regione ha stanziato 4,66 milioni di euro attraverso la concertazione, destinandoli alla piazza e alle opere annesse. “La nuova piazza di Cavalicco è il risultato di un percorso di collaborazione tra la Regione e il Comune di Tavagnacco, sostenuto attraverso due finanziamenti della concertazione per complessivi 4,66 milioni di euro destinati alla piazza e alle opere annesse. Questo intervento testimonia il valore del dialogo tra la Regione e le amministrazioni locali, che attraverso la concertazione possono dare seguito a progetti importanti per i rispettivi territori. Oggi restituiamo ai cittadini uno spazio che potrà diventare un punto di riferimento per le comunità di Cavalicco, Adegliacco e Molin Nuovo” ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto all’inaugurazione. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giovanni Cucci, amministratori locali e numerosi cittadini. Hanno partecipato anche i bambini delle scuole con i loro insegnanti, le associazioni del paese e il Gruppo alpini, contribuendo a rendere l’inaugurazione un momento di festa per l’intera comunità.

Il sostegno regionale è arrivato attraverso due distinti finanziamenti nell’ambito della concertazione con gli enti locali: 2,8 milioni di euro nella programmazione 2021-2023 e altri 1,86 milioni in quella 2022-2024. L’investimento complessivo di 4,66 milioni è destinato alla piazza e alle opere annesse.

“Quando un sindaco presenta alla Regione un progetto per il proprio territorio, inizialmente lo conosciamo attraverso documenti e proposte. Ritrovarsi poi all’inaugurazione, davanti a tanti cittadini e soprattutto ai bambini delle scuole, permette di comprendere quanto quell’intervento fosse atteso e sentito dalla comunità. È questa la soddisfazione più grande: vedere le risorse pubbliche trasformarsi in opere capaci di migliorare gli spazi in cui le persone vivono e si incontrano”, ha sottolineato Roberti.

Il progetto di riqualificazione dell’area delle ex serre Pascoli è stato avviato durante l’amministrazione dell’allora sindaco Moreno Lirutti ed è proseguito con quella dell’attuale sindaco Giovanni Cucci. Il percorso punta a creare un nuovo punto di riferimento condiviso tra le comunità di Cavalicco, Adegliacco e Molin Nuovo.

La seconda fase porterà servizi, parcheggi e spazi verdi vicino a San Leonardo

La piazza inaugurata è la prima parte di un più ampio intervento di rigenerazione urbana. La seconda fase prevede la demolizione di due strutture esistenti nei pressi della chiesa di San Leonardo e la realizzazione di nuovi spazi per attività commerciali, pubblici esercizi e servizi di vicinato, oltre ad aree civiche, parcheggi e spazi verdi.

Il progetto comprende inoltre il miglioramento dei collegamenti pedonali tra la chiesa più recente e quella antica di San Leonardo, anche attraverso un percorso retrostante. È prevista anche una maggiore integrazione della piazza con la viabilità principale, per rendere l’intera area più accessibile e valorizzarne la funzione di centro della vita comunitaria.

Nel rivolgersi in particolare ai bambini presenti alla cerimonia, Roberti ha richiamato l’importanza di vivere i nuovi spazi pubblici e contribuire alla loro conservazione. «Questa piazza da oggi è a disposizione di tutti voi. È un luogo dove incontrarsi, giocare e trascorrere del tempo insieme. Mi auguro che soprattutto i più giovani possano frequentarla e sentirla come parte della propria comunità, imparando anche ad averne cura e a rispettarla. È un patrimonio che appartiene a tutti e che, con l’attenzione di ciascuno, potrà continuare a essere uno spazio bello e accogliente per molti anni», ha concluso l’assessore.

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