Perde la patente e minaccia i Carabinieri, caos in pizzeria: due arresti in Friuli

UDINE – Due interventi dei carabinieri, altrettanti arresti per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di quanto accaduto nella tarda serata di sabato 24 ottobre in Friuli, tra il Basso Friuli e le Dolomiti Friulane. Protagonisti due uomini di 55 e 34 anni: il primo avrebbe minacciato i militari dopo essere risultato positivo all’alcoltest, mentre il secondo avrebbe aggredito i carabinieri intervenuti per riportare la calma in una pizzeria.

Positivo all’alcoltest, minaccia i carabinieri

Il primo episodio si è verificato nel Basso Friuli, durante un controllo stradale effettuato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Palmanova. I militari hanno fermato un automobilista di 55 anni, residente nella zona, sottoponendolo all’etilometro.

L’accertamento ha rilevato un tasso alcolemico di 1,07 grammi per litro, superiore al doppio del limite consentito dalla legge. Quando i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente, in vista della successiva sospensione, la situazione sarebbe rapidamente degenerata.

L’uomo, visibilmente alterato, avrebbe iniziato a minacciare i militari, tentando anche di arrivare al contatto fisico. Il comportamento del 55enne ha portato al suo arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Caos in pizzeria, necessario l’intervento del 118

Il secondo episodio è avvenuto nella stessa serata, in una località delle Dolomiti Friulane. I carabinieri della Stazione di Ampezzo sono stati chiamati a intervenire in una pizzeria dove un uomo stava creando problemi agli altri clienti.

Si trattava di un 34enne straniero, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcol. All’arrivo dei militari, anziché calmarsi, l’uomo avrebbe reagito violentemente, arrivando ad aggredire fisicamente i carabinieri che stavano cercando di riportare la tranquillità nel locale.

La situazione ha richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118, che ha dovuto sedare il 34enne. L’uomo è stato successivamente accompagnato all’ospedale di Tolmezzo per una valutazione psicologica.

Al termine degli accertamenti è scattato l’arresto per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Due arresti, lunedì l’udienza di convalida

Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, dove sono rimasti in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per la mattinata di lunedì 26 ottobre.

I due episodi si inseriscono nell’attività di controllo del territorio intensificata durante il fine settimana dal Comando provinciale, con pattugliamenti lungo le principali arterie stradali e nelle località turistiche friulane.

Per entrambi gli uomini vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

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