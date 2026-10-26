Udinese, è crisi nera: il Milan vince 2-0, arriva la sesta sconfitta di fila

UDINE – Continua il momento nero dell’Udinese, che domenica 25 ottobre è stata sconfitta per 2-0 dal Milan al Bluenergy Stadium nell’ottava giornata di Serie A. A decidere l’incontro sono state le reti di Christian Pulisic, a segno dopo appena sei minuti, e Omari Hutchinson, autore del raddoppio nella ripresa. Per la formazione allenata da Kosta Runjaic si tratta della sesta sconfitta consecutiva, un risultato che lascia i friulani fermi a quattro punti in classifica e rende sempre più delicata la situazione dei bianconeri.

Pulisic sblocca subito la partita

La gara si mette immediatamente in salita per l’Udinese. Al 6′, il Milan approfitta di una punizione battuta rapidamente da Luka Modric, che sorprende la retroguardia friulana servendo Pulisic. L’attaccante americano controlla il pallone e supera Okoye con una conclusione precisa.

I padroni di casa provano a reagire, soprattutto attraverso le iniziative di Kamara e Vojvoda, ma Maignan non si lascia sorprendere. Il Milan, invece, continua a rendersi pericoloso, sfiorando il raddoppio con Bartesaghi e Pulisic, che si ostacolano a vicenda davanti alla porta.

Nonostante alcuni tentativi dalla distanza, l’Udinese fatica a trovare spazi nella difesa rossonera e conclude il primo tempo sotto di un gol.

Hutchinson chiude i conti nella ripresa

All’intervallo Runjaic inserisce Miller al posto di Piotrowski, cercando di dare maggiore dinamismo alla squadra. I bianconeri provano ad aumentare la pressione offensiva, ma è ancora il Milan a creare le occasioni migliori.

Al 65′ arriva il raddoppio: Jashari conclude dalla distanza, Okoye respinge senza riuscire ad allontanare il pallone e Hutchinson è il più rapido ad avventarsi sulla ribattuta, firmando il definitivo 0-2.

Il portiere friulano evita successivamente un passivo più pesante con un intervento decisivo su Gonçalo Ramos, deviando il pallone sulla traversa. Dall’altra parte, Davis ha l’opportunità di accorciare le distanze, ma la sua conclusione ravvicinata viene neutralizzata da Maignan.

Da segnalare anche il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo, subentrato nella ripresa dopo l’infortunio.

Udinese in crisi, ora la sfida contro il Parma

Il risultato conferma le difficoltà dell’Udinese, che continua a pagare la scarsa incisività offensiva e alcune disattenzioni difensive. La formazione friulana non riesce a interrompere la serie negativa e resta nelle zone più basse della classifica.

Situazione opposta per il Milan di Ruben Amorim, che conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, sale a 18 punti e raggiunge il terzo posto.

Per l’Udinese, invece, non c’è tempo da perdere: mercoledì 28 ottobre i bianconeri saranno impegnati nella trasferta contro il Parma, uno scontro diretto particolarmente importante per cercare di invertire la rotta.

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