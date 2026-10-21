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Udinese-Milan, conferenza stampa di Runjaic sabato 24 ottobre alle 16

Kosta Runjaic presenterà Udinese-Milan sabato 24 ottobre alle 16. Conferenza live sul canale YouTube dell’Udinese; la stampa entrerà dall’ingresso uffici del Bluenergy Stadium.
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2 giorni fa

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Udinese-Milan, conferenza stampa di Runjaic sabato 24 ottobre alle 16
Udinese-Milan, conferenza stampa di Runjaic sabato 24 ottobre alle 16
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UDINE – La conferenza stampa di presentazione di UdineseMilan con il tecnico Kosta Runjaic è in programma sabato 24 ottobre alle 16.

La conferenza sarà trasmessa live sul canale YouTube Udinese Calcio. La stampa potrà accedere alla sala stampa del Bluenergy Stadium dall’ingresso uffici.

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