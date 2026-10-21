CalcioSportUdine
Udinese-Milan, conferenza stampa di Runjaic sabato 24 ottobre alle 16
Kosta Runjaic presenterà Udinese-Milan sabato 24 ottobre alle 16. Conferenza live sul canale YouTube dell’Udinese; la stampa entrerà dall’ingresso uffici del Bluenergy Stadium.
UDINE – La conferenza stampa di presentazione di Udinese–Milan con il tecnico Kosta Runjaic è in programma sabato 24 ottobre alle 16.
La conferenza sarà trasmessa live sul canale YouTube Udinese Calcio. La stampa potrà accedere alla sala stampa del Bluenergy Stadium dall’ingresso uffici.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca & Attualità3 giorni fa
Bonus mamme 2026, aperte le domande per ricevere fino a 720 euro: chi può richiederli e quando arrivano
Economia & Lavoro3 giorni fa
RepowerEU, interventi per riqualificare gli alloggi Ater in Friuli-Venezia Giulia
Trieste3 giorni fa
Decolla da Trieste diretto a Parigi, poi l’imprevisto in volo: Ryanair costretto ad atterrare a Venezia
Economia & Lavoro2 giorni fa
Fedriga: «Il volo Trieste-Francoforte riparte il 28 marzo 2027»
Eventi & Cultura3 giorni fa
You must be logged in to post a comment Login