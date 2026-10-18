I tre tenori di Treviso non lasciano scampo all’APU

TREVISO – Nella quarta giornata di campionato, l’Old Wild West Udine esce sconfitta per 102 a 86 dal palasport di Treviso dopo avere affrontato la Nutribullet Treviso.

I bianconeri non sono riusciti a fare un bel regalo al presidente friulano Pedone, che in settimana aveva compiuto gli anni, perdendo contro una Treviso priva di un americano (Chico Carter, infortunato), ma con un’ossatura collaudata e di valore che la colloca, al momento, un gradino più in su dell’APU. Il gioco brioso e veloce della squadra di Nicola si è dimostrato ben congeniale agli estri del trio Cappelletti – Russell – Macura, i tre top-scorer dell’incontro con i bianconeri con 21 punti a testa.

Dall’altra parte, il control-game dei bianconeri, che troppo raramente riescono a correre in transizione, è riuscito ad opporre un buon Battle (20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist), il solito ottimo lavoro di playmaking di Sisko condito da qualche punto in più del solito (12 punti e 6 assist) ed un Bendzius di nuovo protagonista, soprattutto nel primo quarto (14 punti).

Evidentemente troppo poco, anche perché il tiro da tre continua a latitare, questa volta attestandosi ad un misero 7/30 e la difesa non è stata altezza delle giornate migliori, come confermato dal “centello” subito e dai bottini dei “tre tenori” trevigiani sopra menzionati.

Eppure la partita per circa 25′ era stata in equilibrio, con Udine che era partita bene andando avanti nel punteggio nel primo quarto (con Bendzius autore di 9 punti) e che poi era riuscita a rispondere punto su punto alle folate di Treviso, trovando anche due triple di un, per il resto evanescente, Valentine. Nel terzo quarto Treviso, condotta dall’ex di turno Cappelletti, ha piazzato il break di 10 a 0 (69-59) dal quale i bianconeri non si sono praticamente più ripresi, facendosi distanziare ulteriormente nel finale di partita.

Domenica prossima, con inizio alle ore 16.30, l’APU affronterà, ancora in trasferta, la formazione della Maxima Roma, società nata la scorsa estate acquisendo il titolo di Brescia.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET – APU OLD WILD WEST UDINE 102-86 (24-27, 48-47, 74-65)

NUTRIBULLET TREVISO: Cappelletti 21, Chapman 13, Russell 21, Manfredotti n.e., Vettori n.e., Miaschi 5, Anigbogu 4, Allinei 6, Iaquinta n.e., Chillo 3, Macura 21, Chery 8. All. Nicola.

OLD WILD WEST UDINE: Mobio 9, Spencer 5, Sisko 12, Bjedov n.e., Bucarelli 4, Bendzius 14, Battle 20, McGlynn 4, Grassi n.e., Calzavara 8, Cavallero 2,Valentine 8. All. Vertemati.

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