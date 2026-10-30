Venti anni di canto e memoria: il Coro C.A.I. Monfalcone festeggia con le Vôs de Mont di Marco Maiero

MONFALCONE — Esiste un modo antico e profondamente nobile di misurare il tempo: non attraverso la fredda sequenza degli calendari, ma con l’intreccio armonico delle voci che sanno farsi comunità. Il Coro C.A.I. Monfalcone compie vent’anni di attività, studio e condivisione, e per celebrare due decenni di radici ben piantate nel territorio sceglie un rito laico e suggestivo. Sabato 31 ottobre alle ore 18.00, le campate dell’Auditorium dell’Istituto di Musica Antonio Vivaldi accoglieranno un concerto-evento nato per fondere identità, gratitudine e pura emozione d’autore.

Nato nel 2006 come compagine mista e trasformatosi dal 2021 in una raffinata formazione interamente femminile sotto la guida sapiente della maestra Denise Marcuzzi, il Coro C.A.I. Monfalcone ha saputo tessera in questi anni una fitta rete di scambi internazionali, arricchendo la vita culturale della città e dialogando con realtà di ogni angolo del mondo grazie alla storiche collaborazioni con il Seghizzi. Per questo traguardo, le coriste monfalconesi — accompagnate al pianoforte dal maestro Cristian Cosolo — apriranno la serata con un programma che è anche un sincero ringraziamento a chi ha camminato al loro fianco, a partire dal Comune e dall’USCI FVG.

Ma la festa del ventennale trova il suo vertice assoluto nell’ospite d’eccezione chiamato a salire sul palco: il Coro Vôs de Mont di Tricesimo, autentico unicum del panorama corale friulano fondato nel 1979 e plasmatore di un vero e proprio “coro d’autore”. A guidarlo è il maestro Marco Maiero, poeta delle note e della parola, capace di trasformare in versetti in lingua friulana e italiana il respiro della montagna, la memoria dei luoghi e la fragilità dei sentimenti.

Dalle sue mani e dalla sua penna sono nate pagine immortali del nostro patrimonio affettivo come Daur San Pieri, Cercheremo, Maggio e Mani di Luna, canti che hanno fatto il giro del mondo e che a Monfalcone risuoneranno nella loro veste più pura e originaria, eseguiti proprio dal complesso per cui sono stati creati. Un incontro prezioso tra la grazia del canto femminile e la materia viva della narrativa maieriana, dove la musica torna a essere quello che è sempre stata da queste parti: il linguaggio più alto per raccontare chi siamo.

Informazioni utili: L’appuntamento è per sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18.00 presso l’Auditorium dell’Istituto di Musica “A. Vivaldi” (via Galilei 93/A, Monfalcone). L’ingresso è libero e gratuito.

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