Servizio idrico di Trieste, Scoccimarro chiede rapidità e tutela dei lavoratori

TRIESTE – Per il nuovo servizio idrico integrato di Trieste la Regione indica due direttrici: eccellenza del servizio e salvaguardia occupazionale. Per il percorso chiede rapidità, evitando proroghe, ma nel rispetto dell’autonomia degli enti locali. “Per il nuovo servizio idrico integrato di Trieste vi è l’assoluta necessità di procedere con estrema velocità e chiarezza, in modo da evitare il ricorso a proroghe, ma per l’Amministrazione regionale il rispetto dei ruoli e dell’autonomia degli enti locali è un principio cardine, e l’Ausir è un ente dotato di piena autonomia amministrativa e funzionale, la cui governance è espressione diretta dei Sindaci del Friuli-Venezia Giulia“.

È quanto ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro in IV Commissione, rispondendo a numerose interrogazioni sul tema.

“Non sussistono – ha chiarito l’assessore – condizioni di inerzia o di inadempienza da parte di Ausir tali da giustificare un’iniziativa formale o sostitutiva della Regione nei confronti dell’Autorità”. Mentre ha ribadito “il dovere morale e politico prioritario di non creare preoccupazioni e incertezze agli oltre mille dipendenti tra diretti e indotto legato all’attuale gestione”, Scoccimarro ha indicato i due punti fermi della Regione: “Investimenti a garanzia dell’eccellenza del servizio: questo significa che la nuova concessione dovrà garantire un servizio sempre migliore e dovrà essere necessariamente supportata da investimenti importanti e da una solida, indiscutibile capacità finanziaria. Seconda direttiva: la tutela del patrimonio storico, occupazionale e professionale, su cui la Regione non farà alcun passo indietro”.

Scoccimarro ha confermato che la prospettiva cui guardare nel medio-lungo termine è quella di una grande Multiutility del Friuli-Venezia Giulia, ma “il passaggio strategico garantirà il tempo (10 anni) e la stabilità necessari per progettare al meglio, in modo ponderato e senza forzature, il futuro assetto aggregato del comparto”.

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