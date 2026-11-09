Grado, al via i lavori per la sede della Protezione civile: un milione di euro

GRADO – L’8 novembre 2026 è stato presentato a Grado l’avvio dei lavori per la riqualificazione della sede della Protezione civile comunale. Il progetto sarà sostenuto dalla Regione, che ha deliberato un finanziamento di un milione di euro, di cui 700mila a carico del proprio bilancio, a cui si aggiunge uno stanziamento del Comune. «Si tratta di un investimento che si fonda innanzitutto su una cultura della sicurezza e della prevenzione molto solida, integrata da competenze strettamente connesse alla gestione degli eventi meteorologici avversi e dei conseguenti allagamenti nei centri urbani. A questo proposito, la Regione ha deliberato di sostenere la realizzazione di questa nuova sede della protezione civile con un finanziamento di un milione di euro, di cui 700mila euro a carico del proprio bilancio, a cui si somma uno stanziamento da parte del Comune». Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, presente alla presentazione insieme, tra gli altri, al sindaco Giuseppe Corbatto.

Secondo quanto sottolineato dal rappresentante della Giunta regionale, la nuova struttura permetterà alla squadra comunale di svolgere attività collettive, garantire la continuità operativa, aggiornare le tecnologie e potenziare i servizi. Il presidio municipale potrà così occuparsi di formazione, operare sul campo ed effettuare esercitazioni.

La modifica al Codice della protezione civile introduce tutele per i volontari

Riccardi ha richiamato anche il nuovo provvedimento nazionale approvato dal Parlamento, che, secondo l’assessore, risponde a una forte richiesta di sostegno economico e organizzativo al volontariato. «Questa di oggi – ha aggiunto l’assessore – rappresenta inoltre l’occasione per valorizzare il ruolo del volontariato, anche alla luce del nuovo provvedimento nazionale approvato dal Parlamento, che risponde a una forte istanza di sostegno economico e organizzativo». Il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge di modifica del Codice della protezione civile, introducendo nuove tutele e limitazioni di responsabilità per i volontari e gli operatori del settore. Riccardi ha definito il provvedimento un passo avanti per il chiarimento puntuale delle responsabilità operative in caso di emergenza.

«Registriamo quindi – ha spiegato l’assessore – una svolta positiva grazie al ruolo trainante svolto dalla nostra Regione: un risultato che consente di guardare al futuro con fiducia e di porre le basi per ulteriori interventi di completamento». L’assessore ha aggiunto che occorre proseguire con le attività di formazione e introdurre nuovi strumenti a sostegno della cultura del volontariato qualificato. Senza di esso, ha osservato, sarebbe impossibile garantire un’adeguata capacità di risposta e un’adeguata efficacia operativa nelle situazioni di emergenza.

La facciata riflettente della sede richiama il paesaggio della laguna

Il progetto prevede un edificio con un corpo rettangolare essenziale, collegato a un muro strutturale da cui parte una scala cilindrica. Questa organizza la circolazione verticale dal piano terra al primo piano e alla copertura. Il volume principale avrà una facciata interamente rivestita in acciaio inox riflettente, progettata per specchiare i riflessi dell’acqua, i cambi di luce e le ombre di alberi e nuvole, così da mimetizzare l’edificio nel paesaggio della laguna. L’involucro esterno avrà due sole aperture: nella parte inferiore un ampio finestrone porterà luce naturale nell’auditorium dedicato alle attività formative; in alto a destra, sul tetto, sarà ricavata una finestrella per l’affaccio visivo e per ospitare la sensoristica di monitoraggio rivolta alla laguna.

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