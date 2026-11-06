Trieste, previsioni meteo del 7 novembre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per sabato 7 novembre sarà caratterizzato da una prima parte della giornata instabile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel corso delle ore successive. Le precipitazioni saranno comunque contenute, con un accumulo previsto di circa 0,9 millimetri. Le temperature resteranno piuttosto stabili, con una minima di 10°C e una massima di 11°C. A richiedere maggiore attenzione sarà soprattutto il vento: sono previsti venti tesi da Est-Nordest per tutta la giornata, mentre il mare sarà mosso. È inoltre presente un’allerta meteo per vento.

Mattino: cielo molto nuvoloso e deboli piogge

Le prime ore di sabato saranno le più instabili. Su Trieste sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli precipitazioni che potranno interessare la città e le zone circostanti. Si tratterà di fenomeni di modesta entità, con accumuli complessivi stimati intorno a 0,9 millimetri nell’arco della giornata. Le temperature partiranno da una minima di circa 10°C, mentre il vento soffierà teso da Est-Nordest. Proprio la ventilazione rappresenterà il principale elemento di attenzione per la mattinata, anche in considerazione dell’allerta meteo per vento segnalata sul territorio.

Pomeriggio: le piogge si attenuano, ma il vento resta teso

Nel corso del pomeriggio la circolazione depressionaria tenderà ad allontanarsi, favorendo una progressiva attenuazione della nuvolosità e soprattutto l’esaurimento delle precipitazioni. Il tempo andrà quindi incontro a un graduale miglioramento, anche se il cielo potrà restare ancora nuvoloso per diverse ore. Le temperature raggiungeranno una massima di 11°C, senza particolari rialzi rispetto ai valori del mattino. Non si attenuerà invece la ventilazione: i venti continueranno a soffiare tesi da Est-Nordest, mantenendo condizioni di attenzione lungo la costa. Il mare resterà mosso.

Sera: graduale miglioramento e nuvolosità in attenuazione

La tendenza sarà verso condizioni progressivamente più asciutte. Con l’allontanamento della perturbazione, le precipitazioni mattutine saranno ormai alle spalle e potranno farsi strada alcune schiarite, in un contesto comunque ancora influenzato dalla presenza di nuvole. Il miglioramento riguarderà soprattutto l’assenza di fenomeni, mentre il vento rimarrà l’aspetto da monitorare. L’allerta per vento resta infatti il principale elemento di attenzione della giornata.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 8 novembre: giornata ancora nuvolosa, con prevalenza di annuvolamenti;

giornata ancora nuvolosa, con prevalenza di annuvolamenti; Lunedì 9 novembre: condizioni variabili, con possibili schiarite alternate a nubi;

condizioni variabili, con possibili schiarite alternate a nubi; Martedì 10 novembre: possibile ritorno di piogge leggere.

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