Trieste, previsioni meteo del 6 novembre 2026

TRIESTE – Sarà un venerdì 6 novembre all’insegna del bel tempo a Trieste, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni per tutta la giornata. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni meteorologiche stabili, anche se in serata alcune infiltrazioni umide potranno favorire un graduale aumento della nuvolosità. Le temperature saranno relativamente miti per il periodo, con una massima di 15°C e una minima di 11°C. Da segnalare il rinforzo dei venti da Est-Nordest nel pomeriggio e il mare poco mosso. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo sereno e venti moderati da Est

Le prime ore della giornata si presenteranno con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. La stabilità atmosferica favorirà una buona presenza di sole, senza fenomeni di rilievo e con condizioni generalmente tranquille sul territorio cittadino. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11°C. I venti soffieranno moderati da Est, accompagnando una mattinata nel complesso piacevole per il periodo.

Pomeriggio: sole prevalente e vento teso da Est-Nordest

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. Le temperature raggiungeranno il valore massimo di 15°C, rendendo le ore centrali della giornata le più miti. La principale variazione riguarderà il vento: dai quadranti orientali al mattino, tenderà a disporsi da Est-Nordest, aumentando d’intensità fino a diventare teso. Il mare sarà poco mosso, con condizioni nel complesso ancora favorevoli lungo la costa.

Sera: aumento della nuvolosità, ma senza piogge

In serata l’alta pressione sarà progressivamente disturbata da infiltrazioni umide in arrivo sul Nord Est. Questo passaggio potrà determinare un graduale aumento della nuvolosità, dopo una giornata caratterizzata da un’ampia presenza di sole. Nonostante il cambiamento del quadro nuvoloso, per Trieste non sono previste precipitazioni. Il tempo resterà quindi sostanzialmente asciutto anche nelle ore serali.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 7 novembre: nuvolosità variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti;

nuvolosità variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti; Domenica 8 novembre: condizioni più stabili, con cieli poco nuvolosi;

condizioni più stabili, con cieli poco nuvolosi; Lunedì 9 novembre: ritorno a una maggiore variabilità, con possibilità di piogge deboli.

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