Udine, previsioni meteo del 4 novembre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per domani, mercoledì 4 novembre, prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con un progressivo miglioramento verso sera. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà nel complesso stabile, nonostante il passaggio di correnti umide sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 15°C. I venti soffieranno moderati da Est sia al mattino sia al pomeriggio, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1.921 metri. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: nuvole alternate a schiarite e vento da Est

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da nubi sparse alternate a schiarite. La nuvolosità potrà risultare più presente in alcuni momenti, ma non sono previste piogge sulla città. La temperatura minima scenderà fino a 9°C. I venti soffieranno moderati da Est, contribuendo a mantenere una ventilazione presente anche durante la mattinata. Il tempo resterà comunque asciutto, senza fenomeni significativi.

Pomeriggio: maggiori aperture e massima di 15°C

Nel corso del pomeriggio le schiarite continueranno ad alternarsi agli addensamenti, con una tendenza verso condizioni progressivamente più luminose. Le precipitazioni resteranno assenti e il tempo si manterrà stabile. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, il valore più alto della giornata. I venti continueranno a provenire da Est, con intensità moderata. Il quadro sarà quindi caratterizzato da un clima autunnale non particolarmente freddo nelle ore centrali, nonostante la presenza di nuvolosità variabile.

Sera: ampi rasserenamenti e tempo asciutto

Il miglioramento sarà più evidente nelle ore serali, quando è previsto un aumento delle schiarite fino ad ampi rasserenamenti. Le nubi tenderanno progressivamente a diradarsi e non sono attese precipitazioni. Le temperature diminuiranno gradualmente dopo il tramonto, mentre la ventilazione orientale accompagnerà anche la parte finale della giornata. Per Udine non sono previste allerte meteo.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 5 novembre: giornata poco nuvolosa, con prevalenza di schiarite;

giornata poco nuvolosa, con prevalenza di schiarite; Venerdì 6 novembre: ancora tempo poco nuvoloso e condizioni generalmente stabili;

ancora tempo poco nuvoloso e condizioni generalmente stabili; Sabato 7 novembre: maggiore variabilità, con alternanza tra nuvole e aperture.

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