Terremoto Udinese, esonerato Runjaic dopo il 5-2 con la Roma: ecco chi può sostituirlo

L’Udinese esonera Kosta Runjaic dopo la pesante sconfitta casalinga per 5-2 contro la Roma. La proprietà bianconera, guidata da Gino Pozzo, ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore tedesco dopo un avvio di campionato disastroso. Con appena 5 punti in 10 giornate e il penultimo posto in classifica, la società ha scelto di cambiare guida tecnica. Per la successione il principale candidato è Paolo Zanetti, ex allenatore del Verona.

Udinese, i numeri della crisi: peggior avvio nell’era dei tre punti

La decisione arriva al termine di un periodo estremamente complicato per i friulani. Il bilancio delle prime dieci giornate parla di una vittoria, due pareggi e sette sconfitte, numeri che rappresentano il peggior avvio dell’Udinese nell’era dei tre punti.

A preoccupare è soprattutto la tenuta difensiva, con 23 gol subiti dall’inizio del campionato. La sconfitta contro la Roma ha ulteriormente aggravato la situazione: i giallorossi hanno segnato quattro reti già nel primo tempo, mettendo in evidenza le difficoltà della formazione bianconera.

Il penultimo posto in classifica e il rischio concreto di retrocessione hanno quindi spinto la proprietà a intervenire senza attendere ulteriormente.

Runjaic, l’addio dopo due stagioni positive

Si chiude così anticipatamente l’esperienza friulana di Kosta Runjaic, che nelle prime due stagioni aveva raggiunto gli obiettivi fissati dalla società.

Nel primo campionato l’Udinese aveva conquistato la salvezza raggiungendo quota 40 punti, mentre nella stagione successiva era arrivata a 50 punti, confermando i progressi della squadra.

L’inizio della nuova stagione ha però cambiato radicalmente lo scenario. Nemmeno il pareggio ottenuto a Parma, che aveva rappresentato un timido segnale di ripresa, è riuscito a invertire la tendenza. Il pesante ko contro la Roma ha infine accelerato la decisione della dirigenza.

Paolo Zanetti favorito per la panchina

La società è già al lavoro per individuare il sostituto e il nome in cima alla lista è quello di Paolo Zanetti, ex tecnico del Verona.

L’allenatore sarebbe ormai vicino all’accordo definitivo con la dirigenza friulana, anche se restano da definire gli ultimi dettagli contrattuali. Zanetti avrebbe infatti chiesto un accordo valido anche per la prossima stagione.

L’obiettivo è affidare rapidamente la squadra al nuovo allenatore, chiamato a risollevare una situazione di classifica particolarmente delicata.

Venezia-Udinese, possibile debutto del nuovo allenatore

Il primo appuntamento per il possibile successore di Runjaic sarà la trasferta contro il Venezia, in programma venerdì 6 novembre.

Una partita che assume già un’importanza particolare per l’Udinese, chiamata a interrompere la serie negativa e iniziare a recuperare terreno nella lotta per la salvezza.

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