Udine, previsioni meteo del 3 novembre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per domani, martedì 3 novembre, sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e assenza di precipitazioni. Le infiltrazioni umide in arrivo sul Friuli Venezia Giulia favoriranno una nuvolosità irregolare, senza tuttavia determinare fenomeni di rilievo. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 15°C. I venti soffieranno moderati da Est al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e venti moderati da Est

La giornata inizierà con una nuvolosità irregolare, alternata a momenti di maggiore apertura. Il cielo non sarà quindi completamente coperto, ma le nubi potranno transitare sul territorio udinese già dalle prime ore. La temperatura minima si attesterà intorno ai 7°C. I venti soffieranno moderati da Est, contribuendo a mantenere una ventilazione presente, ma senza particolari criticità segnalate. Non sono attese precipitazioni.

Pomeriggio: alternanza di nuvole e schiarite con massime di 15°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà variabile. Le nubi continueranno ad alternarsi a schiarite, con qualche temporanea apertura che consentirà al sole di farsi spazio. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 15°C, mentre i venti ruoteranno da Est-Sudest, mantenendosi moderati. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.930 metri.

Sera: nuvolosità variabile e tempo asciutto

In serata non sono attesi fenomeni particolari: il cielo continuerà a presentare nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni. La situazione resterà quindi asciutta anche nelle ultime ore di martedì. Rispetto a Trieste, dove è previsto vento forte e un’allerta specifica, su Udine la ventilazione sarà moderata e non sono segnalate allerte meteo.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 4 novembre: sono previste ancora nubi sparse alternate a schiarite;

sono previste ancora nubi sparse alternate a schiarite; Giovedì 5 novembre: il cielo sarà poco nuvoloso, con maggiori spazi soleggiati;

il cielo sarà poco nuvoloso, con maggiori spazi soleggiati; Venerdì 6 novembre: è attesa una giornata soleggiata, con condizioni meteorologiche più stabili.

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