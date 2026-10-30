Trieste, previsioni meteo del 31 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per domani, sabato 31 ottobre, sarà caratterizzato da una giornata stabile e soleggiata, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Friuli Venezia Giulia. Sul capoluogo giuliano sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 12°C e una massima di 17°C. I venti soffieranno tesi da Est-Nordest sia al mattino sia nel pomeriggio, mentre il mare sarà mosso. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo sereno e vento teso da Est-Nordest

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da condizioni prevalentemente soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi. La temperatura minima si attesterà intorno ai 12°C, mentre i venti soffieranno tesi da Est-Nordest. Il tempo resterà asciutto e non sono previste precipitazioni. La ventilazione potrà tuttavia rendere la percezione della temperatura più fresca nelle zone maggiormente esposte al vento.

Pomeriggio: sole e temperature fino a 17°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato. Il sole continuerà a prevalere e le temperature raggiungeranno il valore massimo di 17°C. I venti proseguiranno a soffiare tesi da Est-Nordest, senza variazioni significative rispetto alle ore mattutine. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.113 metri, mentre lungo la costa il mare sarà mosso.

Sera: tempo stabile e nessuna pioggia in arrivo

Anche in serata non sono previsti cambiamenti significativi. Il tempo resterà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. La ventilazione nord-orientale accompagnerà anche le ore serali, mentre le condizioni marine resteranno caratterizzate dal mare mosso. Non sono segnalate allerte meteo per la giornata di sabato.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 1° novembre: sono previsti cieli poco o parzialmente nuvolosi, con alternanza di schiarite e passaggi nuvolosi;

sono previsti cieli poco o parzialmente nuvolosi, con alternanza di schiarite e passaggi nuvolosi; Lunedì 2 novembre: il tempo sarà variabile, con nubi sparse sul territorio triestino;

il tempo sarà variabile, con nubi sparse sul territorio triestino; Martedì 3 novembre: proseguiranno condizioni variabili, con nuvolosità alternata a possibili aperture.

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