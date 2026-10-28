Udine, previsioni meteo del 29 ottobre 2026
Meteo Udine, giovedì 29 ottobre cielo poco nuvoloso e massime di 20°C. Nessuna pioggia prevista, con venti in attenuazione.
UDINE – Giovedì 29 ottobre si prospetta una giornata prevalentemente stabile a Udine, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. L’alta pressione continuerà a influenzare il Friuli Venezia Giulia, favorendo condizioni atmosferiche tranquille, anche se in serata potrebbe comparire qualche addensamento. Le temperature raggiungeranno una massima di 20°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 9°C. I venti saranno moderati da Nord-Nordest al mattino e deboli da Sudovest nel pomeriggio. Lo zero termico si collocherà intorno ai 2.297 metri e non sono segnalate allerte meteo.
Mattino: aria fresca e venti da Nord-Nordest
Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da temperature intorno ai 9°C e da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Il clima sarà fresco al mattino, soprattutto prima che il sole contribuisca a far salire i valori termici. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest, con una ventilazione più evidente rispetto al pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e le condizioni resteranno stabili.
Pomeriggio: schiarite e massime fino a 20°C
Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, rendendo le ore centrali della giornata relativamente miti. I venti si attenueranno e ruoteranno da Sudovest, diventando deboli. Il tempo resterà asciutto e non sono attesi fenomeni meteorologici significativi.
Sera: qualche nube in più, ma senza pioggia
In serata potrebbe comparire qualche addensamento nuvoloso, senza però modificare in modo significativo il quadro meteorologico. Le condizioni resteranno generalmente stabili e non sono previste precipitazioni. Le temperature tenderanno a scendere dopo il tramonto. Per giovedì 29 ottobre non sono segnalate allerte meteo e il tempo dovrebbe mantenersi tranquillo anche nelle ore serali.
Tendenza meteo Udine
- Venerdì 30 ottobre: cielo generalmente poco nuvoloso, con possibili passaggi di nubi;
- Sabato 31 ottobre: condizioni prevalentemente poco nuvolose, con ampie schiarite;
- Domenica 1° novembre: tempo ancora in prevalenza poco nuvoloso, secondo la tendenza disponibile.
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