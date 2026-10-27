Trieste, previsioni meteo del 28 ottobre 2026

TRIESTE – Il tempo si manterrà asciutto a Trieste nella giornata di mercoledì 28 ottobre, anche se l’indebolimento dell’alta pressione favorirà un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Le previsioni meteo indicano cieli inizialmente poco nuvolosi, con nubi più diffuse in serata, ma senza piogge attese. Le temperature saranno comprese tra una minima di 13°C e una massima di 17°C. I venti, moderati da Est al mattino, diventeranno deboli da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo. Dopo una fase caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione, sulla regione è atteso un parziale cambiamento delle condizioni atmosferiche. L’arrivo di aria più umida favorirà un aumento progressivo delle nubi, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Mattino: cielo poco nuvoloso e venti moderati da Est

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da condizioni nel complesso tranquille, con cielo poco nuvoloso e alternanza di schiarite. La temperatura minima prevista è di 13°C, con valori che resteranno relativamente miti anche nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno moderati da Est, contribuendo a mantenere una certa ventilazione lungo la costa. Non sono attese piogge e il mare si manterrà poco mosso.

Pomeriggio: aumenta la nuvolosità, ma non sono previste piogge

Nel corso del pomeriggio le nubi inizieranno a diventare più presenti, in linea con il graduale indebolimento dell’alta pressione e l’arrivo di aria più umida. Il cielo passerà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con una tendenza a una copertura più estesa verso sera. La temperatura massima raggiungerà i 17°C. I venti si attenueranno e ruoteranno da Ovest-Nordovest, diventando deboli. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non sono previste precipitazioni.

Sera: cielo più nuvoloso e tempo asciutto

In serata la copertura nuvolosa sarà più consistente rispetto alle ore mattutine, con cieli tendenti al nuvoloso. Si tratterà di un cambiamento graduale, senza fenomeni precipitativi indicati dalle previsioni. Le temperature tenderanno a diminuire rispetto ai valori massimi del pomeriggio. Il mare resterà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo per Trieste.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 29 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili; Venerdì 30 ottobre: ancora cieli poco nuvolosi, con ampie schiarite;

ancora cieli poco nuvolosi, con ampie schiarite; Sabato 31 ottobre: tempo più soleggiato, secondo la tendenza disponibile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook