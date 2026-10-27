Udine, previsioni meteo del 28 ottobre 2026

UDINE – Mercoledì 28 ottobre sarà una giornata senza piogge a Udine, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. L’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’arrivo di aria più umida, con cieli inizialmente poco nuvolosi e più coperti verso sera. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7°C e una massima di 17°C. I venti saranno moderati da Nord-Nordest al mattino e deboli da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.936 metri e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: temperature minime di 7°C e venti da Nord-Nordest

La giornata inizierà con un clima fresco, soprattutto nelle prime ore, quando la temperatura minima si attesterà intorno ai 7°C. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con possibili passaggi di nubi senza conseguenze sul quadro meteorologico. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest. Non sono previste piogge e le condizioni resteranno complessivamente stabili per tutta la mattinata.

Pomeriggio: nubi in aumento e massime fino a 17°C

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente. Le schiarite potranno lasciare spazio a un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura più estesa avvicinandosi alla sera. La temperatura massima raggiungerà i 17°C, mentre i venti diventeranno deboli da Ovest-Nordovest. Nonostante il cambiamento nell’aspetto del cielo, non sono attese precipitazioni sul territorio udinese.

Sera: cielo più coperto, ma senza piogge

In serata le nubi saranno più diffuse rispetto al mattino e il cielo potrà risultare nuvoloso. L’aumento della copertura sarà legato all’indebolimento dell’alta pressione e all’ingresso di aria più umida. Le temperature tenderanno a diminuire dopo i valori massimi pomeridiani. Il tempo resterà comunque asciutto e non sono segnalate allerte meteo per la giornata di mercoledì.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 29 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili; Venerdì 30 ottobre: ancora cieli poco nuvolosi, con alternanza di schiarite e qualche nube;

ancora cieli poco nuvolosi, con alternanza di schiarite e qualche nube; Sabato 31 ottobre: tempo più soleggiato, secondo la tendenza disponibile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook