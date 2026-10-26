Udine, previsioni meteo del 27 ottobre 2026

UDINE – L’alta pressione si rafforza sul Friuli Venezia Giulia e favorisce una giornata nel complesso stabile anche a Udine. Per martedì 27 ottobre sono previste condizioni prevalentemente soleggiate, con cieli poco nuvolosi e qualche possibile nube nelle prime ore del mattino. Non sono attese precipitazioni e le temperature raggiungeranno una massima di 18°C, mentre la minima scenderà fino a 7°C. I venti saranno moderati da Nord-Nordest al mattino e da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: temperature fresche e venti da Nord-Nordest

La giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma non si esclude qualche nube sparsa nelle prime ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 7°C, rendendo l’inizio della mattinata piuttosto fresco. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest. Nonostante la presenza di qualche annuvolamento, il tempo si manterrà stabile e non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: schiarite e massima di 18°C

Con il passare delle ore, le condizioni resteranno favorevoli e il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, con un clima più mite durante le ore centrali rispetto all’inizio della giornata. Nel pomeriggio i venti ruoteranno dai quadranti occidentali, provenendo da Ovest-Nordovest, con intensità moderata. Non sono attesi fenomeni significativi e il tempo resterà asciutto.

Sera: condizioni stabili e temperature in calo

In serata il tempo continuerà a essere prevalentemente stabile, con nuvolosità contenuta e senza precipitazioni previste. Dopo il tramonto le temperature tenderanno a diminuire, riportando condizioni più fresche. Il quadro generale rimarrà tranquillo anche nelle ore serali, senza allerte meteo segnalate per la giornata di martedì.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 28 ottobre: nuvolosità variabile, con alternanza di nubi sparse e schiarite;

nuvolosità variabile, con alternanza di nubi sparse e schiarite; Giovedì 29 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; Venerdì 30 ottobre: condizioni generalmente poco nuvolose, senza cambiamenti rilevanti indicati.

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