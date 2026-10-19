Udine, previsioni meteo del 20 ottobre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per domani, martedì 20 ottobre 2026, si presenterà all’insegna della variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite e temperature relativamente miti per il periodo. A differenza di altre zone del Friuli Venezia Giulia, dove sono attese precipitazioni più diffuse, per Udine le indicazioni disponibili descrivono una giornata senza piogge previste, nonostante il contesto regionale sia influenzato da una circolazione depressionaria. La temperatura massima raggiungerà 21°C, mentre la minima si attesterà sui 16°C. I venti saranno moderati da sud-sudest sia al mattino sia al pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per la città e il mare risulterà poco mosso lungo il litorale regionale.

Mattino: nubi sparse e temperature intorno ai 16°C

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nuvolosità irregolare, con schiarite alternate a momenti più grigi. Non sono previste precipitazioni per Udine, dove il tempo dovrebbe rimanere asciutto. La temperatura minima sarà di circa 16°C, mentre i venti soffieranno moderati da sud-sudest. Le condizioni saranno quindi relativamente miti per una mattina di fine ottobre, con un cielo variabile e qualche possibile apertura tra le nubi.

Pomeriggio: clima mite e alternanza tra sole e nuvole

Nel pomeriggio il quadro meteorologico dovrebbe mantenersi simile, con nubi sparse alternate a schiarite e senza piogge previste. La temperatura salirà fino a 21°C, offrendo condizioni più miti nelle ore centrali della giornata. I venti resteranno moderati da sud-sudest. Il passaggio della circolazione depressionaria continuerà a influenzare il tempo regionale, ma per Udine le indicazioni disponibili non segnalano fenomeni precipitativi. L’alternanza tra nuvole e aperture potrà rendere il cielo variabile per diverse ore, senza un peggioramento significativo indicato per il territorio cittadino.

Sera: tempo asciutto e nuvolosità variabile

Per la sera non sono previste piogge a Udine. Il cielo potrà continuare a presentare nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto generalmente asciutto. Le temperature tenderanno a diminuire rispetto ai valori massimi del pomeriggio, mentre il vento resterà un elemento da considerare, con intensità moderata dai quadranti sud-sudorientali secondo il quadro previsto per la giornata. Non sono segnalate allerte meteo per Udine. La situazione resta comunque da monitorare, perché l’evoluzione della circolazione depressionaria potrebbe determinare cambiamenti nei giorni successivi.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 21 ottobre: possibile peggioramento, con piogge e instabilità;

possibile peggioramento, con piogge e instabilità; Giovedì 22 ottobre: condizioni variabili, con possibilità di pioggia leggera;

condizioni variabili, con possibilità di pioggia leggera; Venerdì 23 ottobre: prosegue la variabilità, con possibili precipitazioni deboli.

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