Udine, previsioni meteo del 17 ottobre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per sabato 17 ottobre 2026 si preannuncia stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Il rafforzamento dell’alta pressione sul Friuli Venezia Giulia favorirà condizioni atmosferiche tranquille, con al più qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino. Le temperature saranno miti per il periodo, con una massima di 21°C e una minima di 11°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo. Anche la tendenza per i giorni successivi appare nel complesso favorevole: domenica e lunedì dovrebbero mantenere cieli poco nuvolosi, mentre martedì potrebbe aumentare la copertura nuvolosa.

Mattino: clima fresco e qualche nube sparsa

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con la possibilità di qualche nube sparsa all’alba. Il tempo resterà asciutto e non sono attese precipitazioni. La temperatura minima sarà di circa 11°C, con un clima fresco al mattino e più mite nelle ore successive. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, senza raffiche significative previste.

Pomeriggio: sole e temperature fino a 21°C

Nel pomeriggio il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite e condizioni favorevoli alle attività all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, offrendo un clima gradevole per la seconda metà di ottobre. I venti resteranno deboli e proverranno da Sudovest. Non sono previste piogge e il tempo continuerà a mantenersi stabile sulla pianura friulana.

Sera: condizioni stabili e assenza di precipitazioni

In serata sono attese condizioni ancora generalmente tranquille, con cieli poco nuvolosi e senza fenomeni previsti. Non si segnalano particolari criticità e la giornata dovrebbe concludersi senza cambiamenti significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.396 metri, confermando temperature relativamente miti in quota.

Tendenza meteo Udine

Domenica 18 ottobre: cieli poco nuvolosi e condizioni stabili;

cieli poco nuvolosi e condizioni stabili; Lunedì 19 ottobre: tempo ancora prevalentemente stabile, con poche nubi;

tempo ancora prevalentemente stabile, con poche nubi; Martedì 20 ottobre: aumento della nuvolosità e maggiore variabilità.

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