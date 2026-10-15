Udine, previsioni meteo del 16 ottobre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per venerdì 16 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e nessuna pioggia prevista. L’alta pressione si rafforzerà sul Friuli Venezia Giulia, favorendo una giornata in gran parte soleggiata, con qualche annuvolamento possibile nelle prime ore e schiarite più ampie nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno miti per il periodo: la massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 12°C. I venti soffieranno moderati da Nordest al mattino, per poi diventare deboli da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo. Anche la tendenza per il fine settimana appare nel complesso favorevole: dopo qualche velatura sabato, domenica e lunedì potrebbero essere caratterizzate da cieli poco nuvolosi o prevalentemente soleggiati.

Mattino: qualche nube e temperature minime di 12°C

Le prime ore della giornata potranno essere caratterizzate da nubi sparse, ma il tempo resterà asciutto. Le condizioni si manterranno generalmente stabili, senza segnali di un peggioramento significativo. La temperatura minima sarà di circa 12°C, con un clima fresco al mattino e più mite nelle ore successive. I venti soffieranno moderati da Nordest, per poi perdere intensità nel corso della giornata.

Pomeriggio: schiarite e massime fino a 23°C

Nel pomeriggio le schiarite tenderanno a prevalere, con cieli poco nuvolosi e condizioni favorevoli alle attività all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, un valore mite per la seconda metà di ottobre. I venti diventeranno deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico resterà stabile anche nelle ore centrali, con un clima gradevole sulla pianura friulana.

Sera: tempo asciutto e nuvolosità limitata

In serata sono attese condizioni ancora generalmente tranquille, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Non sono previsti fenomeni e non si segnalano particolari criticità meteorologiche. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.884 metri, indicando temperature relativamente miti in quota. Nel complesso, la giornata si concluderà senza cambiamenti significativi e con condizioni ancora favorevoli.

Tendenza meteo Udine

Sabato 17 ottobre: velature sparse e condizioni generalmente asciutte;

velature sparse e condizioni generalmente asciutte; Domenica 18 ottobre: cieli poco nuvolosi e tempo stabile;

cieli poco nuvolosi e tempo stabile; Lunedì 19 ottobre: giornata prevalentemente soleggiata, senza particolari segnali di maltempo.

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