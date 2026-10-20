Udine, previsioni meteo del 21 ottobre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per mercoledì 21 ottobre 2026 annuncia una giornata all’insegna dell’instabilità, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge. Una circolazione di bassa pressione interesserà il Friuli Venezia Giulia, favorendo precipitazioni diffuse che potranno risultare localmente più intense, soprattutto nelle aree montane e durante eventuali rovesci. Per Udine sono previsti circa 23 millimetri di pioggia nel corso della giornata. Le temperature saranno comprese tra una minima di 16°C e una massima di 20°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.096 metri. I venti saranno moderati da Est-Sudest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. È inoltre segnalata un’allerta meteo per pioggia.

Mattino: cielo coperto e piogge in arrivo

Mercoledì mattina il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge e un’atmosfera umida. I fenomeni potranno contribuire agli accumuli previsti, stimati complessivamente intorno ai 23 millimetri nell’arco della giornata. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest, mentre le temperature minime si attesteranno sui 16°C. La mattinata sarà dunque caratterizzata da condizioni poco favorevoli al soleggiamento, con precipitazioni da mettere in conto per chi deve spostarsi in città o nei comuni vicini.

Pomeriggio: ancora nuvole e precipitazioni

Nel pomeriggio la nuvolosità resterà protagonista e le piogge potranno continuare, anche se la loro intensità potrà variare nel tempo. Il contesto regionale rimarrà instabile, con la possibilità di rovesci e temporali soprattutto sulle zone montane e nelle aree interessate dai fenomeni più attivi. La temperatura massima raggiungerà circa 20°C. I venti saranno moderati da Sudest, in continuità con la circolazione meridionale che interesserà la regione. Non è quindi atteso un miglioramento deciso già nelle ore centrali: la fase più favorevole dovrebbe arrivare progressivamente verso sera.

Sera: piogge in attenuazione e possibili schiarite

Il cambiamento più significativo è atteso in serata, quando le precipitazioni tenderanno gradualmente ad assorbirsi. La nuvolosità potrà diminuire e lasciare spazio a schiarite, segnando una lenta uscita dalla fase più instabile. Il miglioramento potrebbe non essere immediato e il cielo potrà mantenersi nuvoloso in alcune fasi. Resta importante considerare l’allerta per pioggia segnalata per la giornata e seguire gli eventuali aggiornamenti ufficiali, soprattutto in caso di spostamenti nelle ore interessate dalle precipitazioni.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 22 ottobre: condizioni variabili, con possibilità di temporali;

condizioni variabili, con possibilità di temporali; Venerdì 23 ottobre: tendenza verso un cielo poco nuvoloso e condizioni più stabili;

tendenza verso un cielo poco nuvoloso e condizioni più stabili; Sabato 24 ottobre: cielo poco nuvoloso, con maggiori possibilità di tempo asciutto.

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