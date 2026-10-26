Trieste, previsioni meteo del 27 ottobre 2026

TRIESTE – L’alta pressione si rafforza sul Friuli Venezia Giulia e porta una giornata nel complesso stabile a Trieste. Per martedì 27 ottobre sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche possibile annuvolamento nelle prime ore del mattino, ma senza precipitazioni previste. Le temperature resteranno relativamente miti per il periodo, con una massima di 19°C e una minima di 13°C. Venti moderati da Est al mattino, in rotazione da Est-Nordest nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e venti da Est

Nelle prime ore di martedì il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con la possibilità di qualche annuvolamento sparso all’alba. I venti soffieranno moderati da Est, contribuendo a mantenere una certa ventilazione lungo la costa. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 13°C, con valori più freschi nelle zone meno esposte al sole.

Pomeriggio: schiarite e massime fino a 19°C

Nel corso del pomeriggio il tempo sarà ancora in prevalenza soleggiato, con passaggi nuvolosi limitati e senza piogge attese. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, rendendo le ore centrali della giornata relativamente miti per la fine di ottobre. I venti saranno moderati dai quadranti orientali, in particolare da Est-Nordest. Il mare si manterrà poco mosso, senza particolari criticità per le condizioni marine.

Sera: tempo stabile e cielo poco nuvoloso

In serata non si prevedono cambiamenti significativi: il cielo resterà generalmente poco nuvoloso e il tempo si manterrà asciutto. Con il venir meno del riscaldamento diurno, le temperature tenderanno a diminuire gradualmente. Non sono indicati fenomeni meteorologici rilevanti né allerte per la giornata di martedì.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 28 ottobre: cielo variabile, con alternanza di nubi e schiarite;

cielo variabile, con alternanza di nubi e schiarite; Giovedì 29 ottobre: condizioni in prevalenza poco nuvolose, con ampi spazi di sereno;

condizioni in prevalenza poco nuvolose, con ampi spazi di sereno; Venerdì 30 ottobre: tempo ancora generalmente poco nuvoloso, senza particolari cambiamenti attesi.

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