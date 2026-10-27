Udine, il 31 ottobre tutti in pigiama per aiutare i bambini malati di tumore

UDINE – Una passeggiata al parco indossando il pigiama, per esprimere vicinanza ai bambini che affrontano lunghi periodi di ricovero in ospedale. Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 10, il Parco del Cormor di Udine ospiterà la “Camminata in Pigiama”, iniziativa solidale dedicata ai piccoli pazienti oncologici dell’ospedale cittadino e alle loro famiglie.

L’evento è promosso dall’Associazione Diritti del Malato di Udine, con il contributo e il patrocinio del Comune, e punta a sensibilizzare la cittadinanza sulle difficoltà affrontate dai bambini durante le cure.

Perché una camminata proprio in pigiama

La scelta dell’abbigliamento non è casuale. Il pigiama rappresenta la quotidianità di tanti piccoli pazienti, costretti a trascorrere settimane o mesi tra ospedale, terapie e controlli medici. Indossarlo durante una passeggiata all’aperto diventa quindi un gesto simbolico di solidarietà.

A spiegare il significato dell’iniziativa, presentata il 26 ottobre nella sede regionale di via Sabbadini, è stata Anna Agrizzi, presidente dell’Associazione Diritti del Malato.

L’obiettivo, ha sottolineato, è portare fuori dall’ospedale un segno riconoscibile di empatia, richiamando l’attenzione su una realtà spesso difficile da raccontare.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un nastro d’oro, simbolo internazionale della lotta contro i tumori infantili e adolescenziali.

Una rete di associazioni a sostegno dei piccoli pazienti

L’appuntamento coinvolge diverse realtà del volontariato friulano. Accanto all’associazione promotrice collaborano LILT Udine, AIL Udine-Gorizia, Plastic Over Sea & Ground, Sapori nelle Valli e ASPIC.

La camminata si inserisce nelle attività che Diritti del Malato porta avanti da anni per sostenere i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Udine e offrire ascolto e assistenza ai cittadini.

Alla presentazione è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, che ha evidenziato l’importanza del sostegno alle famiglie impegnate ad affrontare malattie particolarmente complesse.

Bordin ha inoltre ricordato il valore della rete di volontariato del Friuli-Venezia Giulia, capace di affiancare il lavoro del personale sanitario attraverso iniziative di solidarietà e supporto umano.

Come partecipare alla Camminata in Pigiama del 31 ottobre

La manifestazione è aperta alla cittadinanza e si svolgerà sabato 31 ottobre, con ritrovo alle ore 10 al Parco del Cormor di Udine, in via Annibale Frossi.

Chi desidera partecipare è invitato a presentarsi in pigiama. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’Associazione Diritti del Malato:

Gli organizzatori hanno già registrato numerose adesioni e stanno valutando di riproporre l’appuntamento anche nel 2027.

Una mattinata che vuole ricordare come, accanto alle cure mediche, anche la solidarietà della comunità possa rappresentare un sostegno importante per i bambini malati e per chi si prende cura di loro.

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