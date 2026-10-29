Udine, previsioni meteo del 30 ottobre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per domani, venerdì 30 ottobre, sarà caratterizzato da condizioni stabili, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione sul Nord Est favorirà una giornata in gran parte soleggiata, con temperature comprese tra una minima di 6°C e una massima di 18°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord-Nordest e in rotazione a Est nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio udinese.

Mattino fresco: minima di 6°C e venti deboli da Nord-Nordest

La giornata inizierà con temperature piuttosto basse, con una minima prevista di 6°C. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso e non sono attese precipitazioni. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi previsti. La ventilazione contenuta non dovrebbe modificare in modo significativo le condizioni meteorologiche, mentre le temperature mattutine richiederanno un abbigliamento più pesante rispetto alle ore centrali. Il tempo resterà stabile anche nelle prime ore del giorno: l’alta pressione continuerà a favorire condizioni asciutte, senza fenomeni di rilievo sulla città.

Pomeriggio: temperature fino a 18°C e ampie schiarite

Nel corso del pomeriggio la temperatura salirà progressivamente, fino a raggiungere una massima di 18°C. Il cielo resterà prevalentemente poco nuvoloso, con condizioni favorevoli e assenza di piogge previste. I venti ruoteranno dai quadranti orientali e soffieranno deboli da Est. Il quadro meteorologico si manterrà quindi tranquillo, con una ventilazione generalmente contenuta e temperature miti nelle ore centrali della giornata. La differenza tra la minima mattutina e la massima pomeridiana sarà uno degli aspetti più evidenti delle previsioni: a Udine si passerà da un inizio di giornata fresco a un pomeriggio più gradevole, pur nel contesto tipicamente autunnale.

Sera senza precipitazioni e nessuna allerta meteo

In serata il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con cielo poco nuvoloso e senza piogge previste. Dopo il picco pomeridiano, le temperature tenderanno a scendere gradualmente. Lo zero termico è previsto intorno ai 2.299 metri. Non sono segnalate allerte meteo per Udine e, nel complesso, le condizioni atmosferiche non indicano criticità particolari. La giornata di venerdì si chiuderà dunque all’insegna del tempo asciutto, con nuvolosità limitata e venti deboli.

Tendenza meteo Udine

Sabato 31 ottobre: sono attese condizioni poco nuvolose o con nubi sparse, in un quadro complessivamente stabile;

sono attese condizioni poco nuvolose o con nubi sparse, in un quadro complessivamente stabile; Domenica 1° novembre: il cielo potrà presentare nuvolosità irregolare, alternata a schiarite;

il cielo potrà presentare nuvolosità irregolare, alternata a schiarite; Lunedì 2 novembre: la tendenza resta orientata verso un tempo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, senza ulteriori dettagli specifici su temperature e precipitazioni.

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