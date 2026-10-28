Trieste, previsioni meteo del 29 ottobre 2026
Meteo Trieste, giovedì 29 ottobre nubi e schiarite, venti tesi da Est-Nordest e temperature fino a 19°C. Niente pioggia.
TRIESTE – Giovedì 29 ottobre il tempo a Trieste sarà caratterizzato da nuvolosità variabile e schiarite, con un miglioramento atteso in serata, quando il cielo tenderà a rasserenarsi. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature resteranno miti, con una massima di 19°C e una minima di 16°C. I venti saranno tesi da Est-Nordest sia al mattino sia nel pomeriggio. Il mare è previsto poco mosso e non sono segnalate allerte meteo. L’alta pressione continuerà a influenzare la regione, favorendo condizioni complessivamente stabili nonostante il passaggio di alcune nubi.
Mattino: nubi sparse e vento teso da Est-Nordest
Nelle prime ore di giovedì il cielo si presenterà variabile, con alternanza di nubi e schiarite. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 16°C, mantenendo un clima relativamente mite anche al mattino. I venti soffieranno tesi da Est-Nordest, una componente da tenere presente soprattutto nelle zone più esposte della città e lungo il litorale. Nonostante la ventilazione sostenuta, non sono previste precipitazioni.
Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 19°C
Nel corso del pomeriggio la nuvolosità continuerà ad alternarsi a momenti più soleggiati. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, con valori miti per il periodo. Anche nelle ore pomeridiane i venti resteranno tesi da Est-Nordest. Il mare è previsto poco mosso e il tempo si manterrà asciutto, senza fenomeni significativi indicati dalle previsioni.
Sera: ampi rasserenamenti e tempo asciutto
La tendenza per la sera è favorevole a un miglioramento delle condizioni del cielo. Dopo la nuvolosità alternata alle schiarite durante il giorno, sono attesi ampi rasserenamenti, con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature tenderanno gradualmente a calare dopo il tramonto. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo per Trieste nella giornata di giovedì.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 30 ottobre: cielo generalmente poco nuvoloso, con possibili passaggi di nubi;
- Sabato 31 ottobre: condizioni prevalentemente poco nuvolose, con ampie schiarite;
- Domenica 1° novembre: tempo ancora in prevalenza poco nuvoloso, secondo la tendenza disponibile.
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